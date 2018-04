O Nápoles pode ter hoje comprometido a conquista do título italiano de futebol, ao empatar 0-0 no estádio do AC Milan, em jogo da 32.ª jornada da prova, que pode ver a hexacampeã Juventus distanciar-se na liderança.

A equipa napolitana reduziu para três pontos o atraso para a Juventus, mas o conjunto de Turim tem menos um jogo realizado, que cumprirá ainda hoje na receção Sampdoria (nona), podendo aumentar para seis pontos a vantagem no comando, a seis jornadas do fim. O avançado português André Silva foi suplente utilizado, tendo entrado em campo aos 70 para o lugar do croata Kalinic, mas foi ao guarda-redes milanês Gianluigi Donnarumma que pertenceu o momento do jogo, ao negar o golo ao polaco Milik, em período de compensação. O empate também não foi o resultado ideal para o AC Milan, que ficou praticamente afastado dos lugares de acesso à Liga dos Campeões e até do acesso direto à Liga Europa, tendo que defender a atual sexta posição e o direito a disputar a qualificação para a segunda prova europeia de clubes. Os milaneses dispõem de dois pontos de vantagem sobre a Fiorentina, sétima colocada, que hoje também não foi além de um empate 0-0 na receção ao 'aflito' Spal, 17.º posicionado e primeira equipa acima da zona de despromoção, num jogo em que o médio Gil Dias foi suplente utilizado. O lanterna-vermelha Benevento empatou 2-2 no estádio do Sassuolo, 15.º, que ainda está a lutar para se manter no escalão principal, enquanto o Verona continua no penúltimo posto, depois de ter perdido por 2-0 no recinto do Bolonha.