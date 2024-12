“Desejo-lhe boa saúde”, disseram Tessy Tian, de Xangai, e a amiga Hai Fugui, de Zhuhai, cidade vizinha de Macau.

“Ele está a ficar velho, já não parece tão enérgico e vigoroso como antes e, com todo o trabalho do dia a dia, parece estar cansado”, acrescentou Hai Fugui, sentada com Tessy Tian num banco, no largo da Sé, centro histórico de Macau, a comer tripas de vaca, uma iguaria local.

Para Hai Fugui, a vinda de Xi ao território é “muito importante”, pois significa que o Presidente “se preocupa com Macau e dá importância ao povo de todo o país”.

Também Du Fang Yuan, turista de Pequim a viajar com a mãe, expressou preocupação com a saúde do Presidente, que completou em junho 71 anos.

Du chegou a Macau na quarta-feira, no mesmo dia que Xi, e deseja que o dirigente “tome cuidado com a saúde”.

A chegada do Presidente ao aeroporto foi transmitida em direto pela televisão local e nas imagens observa-se a particular firmeza com que a mulher, Peng Liyuan, o apoia na descida do avião.

No centro histórico de Macau, no largo do Senado, está a ser montada uma árvore gigante de Natal. Quem percorre os poucos metros que separam esta praça do largo de S. Domingos, pode ver centenas de bandeiras da China e de Macau acompanhadas de decorações natalícias.

“Quero que o Presidente Xi me leve à cerimónia do aniversário da transferência de soberania”, afirmou uma menina de Xangai nesse corredor. O pai, que pede para os membros da família não serem identificados, diz que não sabia da visita do líder.

A poucos minutos dali, Sitou Au Ieong, residente em Macau, descansa no jardim de S. Francisco. “Não tenho hipótese de o ver”, referiu o motorista de autocarros de turismo, justificando com a “segurança apertada”.

Para a visita do Presidente chinês, Macau reforçou as medidas de segurança, nomeadamente no aeroporto e na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Xi está em Macau para participar nas celebrações do 25.º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e dar posse, sexta-feira, ao novo Governo, liderado pelo ex-magistrado Sam Hou Fai.

A vinda de Xi “é muito importante” e “uma honra para Macau”, reagiu Tam Gam Sa, residente da região seminautónoma, também sentado no jardim de S. Francisco.

“O país é próspero, as pessoas estão em paz, as pessoas estão inspiradas e a sociedade está a prosperar”, afirmou, por sua vez, Yam Mui, residente de Macau e proprietária de uma loja de roupa no centro de Macau.