Há 100 anos, começava em Fátima um projeto que pretendia fazer um retrato escrito da Cova da Iria. Agora, a exposição "Voz da Fátima: 100 anos a contar a história de uma mensagem em Portugal e no mundo", uma parceria entre o NewsMuseum e o Santuário de Fátima, procura "destacar a relevância da publicação na propagação local, nacional e global dos fenómenos que conduziram, e ainda hoje conduzem, tantos fiéis e curiosos ao Altar do Mundo", informa o Santuário em comunicado.

Na inauguração da exposição, em Sintra, no museu "onde se conta Portugal e o Mundo no último século", o padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, destacou a “longevidade extraordinária, que poucas publicações periódicas atingem e que merece ser condignamente celebrada”.

Sobre a importância do jornal, o reitor lembrou que “através das páginas da Voz da Fátima conseguimos acompanhar a evolução da sociedade portuguesa do ponto de vista religioso, mas também social”.

“Nas suas páginas lê-se sobre Fátima, mas também se lê o mundo a partir de Fátima e isto é bem visível nos editoriais, nas crónicas, nas reportagens que atravessam estes cem anos de história do jornal”, explicou o sacerdote.

De acordo com o Santuário de Fátima, "desde a primeira publicação, a 13 de outubro de 1922, o jornal Voz da Fátima destinou-se a divulgar os fenómenos e acontecimentos de Fátima, tornando-se um meio de comunicação fundamental para comunicar com os fiéis e para difundir Fátima".

“A Voz da Fátima começa por contar o acontecimento, o que dizem os protagonistas, sublinhando aspetos importantes do culto, deste fenómeno religioso”, explica o padre Carlos Cabecinhas, e por essa razão, “não é possível fazer a história de Fátima – mensagem, protagonistas e vida do Santuário – sem passar pelas páginas do jornal, pois aí encontramos os relatos das grandes peregrinações, o testemunho dos grandes momentos de Fátima, a preparação e o acompanhamento das visitas dos Papas e de outras figuras relevantes da Igreja".

Por outro lado, foi realçada na inauguração da exposição que é possível descobrir, nas páginas do jornal, "o testemunho da presença de pequenos grupos, o fluxo constante dos peregrinos e uma multiplicidade de notícias relacionadas com Fátima, bem como documentos de enorme importância para o acontecimento Fátima e a sua história, cuja publicação impediu a perda e permite, hoje resgatar do esquecimento".

“Nas páginas do Voz da Fátima encontramos o essencial de Fátima, mas também itinerários para compreendermos o mundo, e a partir deste jornal encontramos uma posição política da Igreja em Fátima, naquilo que o termo tem de mais nobre, sobre vários aspetos da sociedade e da Igreja”, disse ainda o reitor.

Hoje em dia, o jornal existe "em formato digital e em papel, com uma tiragem superior a 62 mil exemplares, o que faz do Voz da Fátima o jornal católico com maior tiragem e distribuição em todo o território português — Continente e Ilhas —, mas também no estrangeiro, sobretudo junto das comunidades portuguesas", é frisado pelo Santuário.

Quanto à exposição, esta surge em formato audiovisual e "o visitante poderá acompanhar, pelo olhar da Voz da Fátima, as preocupações de Portugal e do mundo em cada época, desde os primórdios da publicação, à 2.ª Guerra Mundial, à Guerra Fria ou à Revolução de Abril em Portugal".

As comemorações do centenário do jornal têm ainda previstas as Jornadas de Comunicação nos dias 28 e 29 de abril, em Fátima e em Lisboa e ainda uma publicação onde serão divulgados um conjunto de estudos sobre os conteúdos do mensário.