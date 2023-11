O bebé nasceu perfeitamente saudável, com 3,3 quilos, e foi fruto de uma gravidez partilhada entre as mães Azahara, de 27 anos, e Estefanía, de 30.

Segundo o meio espanhol RTVE, o nascimento foi possível graças a um procedimento inovador de reprodução assistida denominado Invocell.

Com recurso a um aparelho, o óvulo fertilizado pode ser implantado no primeiro no útero, neste caso foi o de Estefanía, abaixo do colo do útero, que funcionou como incubadora durante cinco dias e permitiu o desenvolvimento do embrião dentro do seu corpo e não em laboratório, tal como nas fertilizações in vitro. Depois do desenvolvimento do embrião, o dispositivo utilizado foi removido e transferido para o útero de Azahara, onde permaneceu durante o resto da gravidez.

Esta técnica foi realizada em março de 2023 e conseguiu com sucesso pela primeira vez na Europa conceber um embrião viável através deste procedimento. Nove meses depois, a gravidez chegou a bom porto e nasceu Derek.

Segundo o próprio hospital, citado pelo meio internacional, o sucesso desta nova forma de conceber um bebé tem um grande valor emocional para as mães, tendo em conta que ambas as mulheres puderam partilhar a gestação do embrião. Além disso, esta técnica é também um avanço cientifico para os casais heterossexuais, podendo agora tornar o processo de fertilização in vitro mais natural, passando a ser possível fazer a fertilização e o desenvolvimento embrionário totalmente dentro do corpo da mulher.