A primeira fase, com 34 especialistas e uma expedição que envolveu avanços por terra e em canoas nas bacias hidrográficas do Cubango/Okavango, Cuando e Cuiva, foi de exploração científica e geográfica, recolhendo dados sobre as nascentes de água, espécies e comunidades.

A informação foi prestada hoje, em Luanda, por Adjany Costa, bióloga angolana e diretora para Angola deste projeto da National Geographic, no terreno, no Delta do Okavango, até agora praticamente por explorar, desde 2015 e abrangendo ainda a Namíbia (Faixa de Caprivi), Zâmbia (sudoeste) e o Botsuana (norte).

Cientificamente foram já descritas mais de 1.000 espécies, nomeadamente 407 de aves, 43 de mamíferos, com destaque para o primeiro avistamento em Angola do rato-pigmeu, ainda 92 espécies de peixes e 99 de répteis e anfíbios, além de outros grupos mais pequenos.

"No total temos potencialmente 24 espécies novas para a ciência, que estão agora em fase de estudo. Descobrimos mais de 16 lagoas de nascentes, aquela área é rica em água e é a torre de estabilidade tanto do Cubango/Okavango como do Zambeze", acrescentou a diretora para Angola deste projeto da National Geographic, desenvolvido em conjunto com a organização Wild Bird Trust e o Ministério dos Ambiente angolano.

Na segunda fase, as expedições envolveram o compromisso com as comunidades locais, ao nível das tradições e uso dos recursos naturais, chegando a mais de 4.000 pessoas que vivem em 36 comunidades, das mais remotas nesta área.

Na terceira fase, que agora arranca, em paralelo com novas expedições já previstas para maio, a National Geographic pretende disponibilizar dados científicos e técnicos, desde logo sobre a fauna e a flora, mas também relativas à qualidade e quantidade de água, às autoridades angolanas.

"Para um melhor planeamento e enquadramento das estratégias nacionais de conservação, especificamente da bacia do Cubango/Okavango", concluiu Adjany Costa.