Esse acordo bilateral permitiu a eliminação de mísseis balísticos e cruzeiros instalados na Europa.

“Demonstrámos a nossa paciência, mas a Rússia continua a instalar estas armas. É grave! Estes mísseis são difíceis de detetar”, vincou Stoltenberg.

Os Estados Unidos anunciaram anteriormente a decisão de denunciar o acordo, caso a Rússia se recuse a respeitá-lo.

“O fim do tratado NIF torna-se efetivo no dia 2 de agosto. A Rússia tem uma escolha simples: ou desiste e abandona o seu sistema de mísseis, ou persiste no seu comportamento agressivo e irresponsável”, avisou Jens Stoltenberg.

Um conselho entre a NATO e a Rússia foi convocado para a próxima semana, na sede da organização, acrescentou Stoltenberg.

Este conselho é uma instância criada em 2002 entre os dois blocos, com reuniões realizadas ao nível diplomático.