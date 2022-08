“Saúdo o acordo sobre a liberdade de circulação facilitado pela União Europeia entre o Kosovo e a Sérvia”, escreveu Stoltenberg na rede social Twitter, antes de encorajar o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro kosovar, Albin Curti, a “resolver as questões pendentes através de mais diálogo político”.

Stoltenberg sublinhou que a operação de manutenção da paz da NATO no Kosovo (KFOR) continua “atenta” à situação entre Belgrado e Pristina.

A mensagem do secretário-geral da NATO surge um dia depois de os governos da Sérvia e do Kosovo terem chegado a um acordo, com mediação de Bruxelas, para desbloquear a disputa sobre o reconhecimento mútuo dos documentos de identidade dos seus cidadãos.

Ao abrigo deste pacto, os sérvios do Kosovo, assim como todos os outros cidadãos, poderão viajar livremente entre o Kosovo e a Sérvia utilizando os seus bilhetes de identidade, explicou o Alto-Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell.

No final de julho, os dois países viveram momentos de tensão, na zona fronteiriça, devido à iminente entrada em vigor de medidas que Pristina qualificou de “reciprocidade”, deixando de aceitar documentos de identidade e matrículas de automóveis da Sérvia.

Graças à pressão dos Estados Unidos e da União Europeia, o Kosovo concordou em suspender a entrada em vigor dessas medidas por um mês, até 31 de agosto.

A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, declarada em 2008 pela sua antiga província, habitada por uma maioria de albaneses kosovares.