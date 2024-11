Em comunicado, os 32 aliados da NATO denunciam “as decisões dos líderes” da Rússia e da Coreia do Norte de “expandir perigosamente a guerra de agressão contra a Ucrânia”, enviando forças norte-coreanas para solo russo, que poderão em breve intervir na guerra na Ucrânia.

“Para além do já significativo apoio da Coreia do Norte ao esforço de guerra da Rússia, fornecendo milhões de munições e mísseis balísticos, o envio de milhares de tropas de combate norte-coreanas constitui uma perigosa expansão do seu atual apoio à guerra ilegal de agressão da Rússia contra a Ucrânia “, pode ler-se no comunicado dos aliados, também assinado pela Ucrânia, Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia.

Estes países aliados avisam que a crescente cooperação militar entre Moscovo e Pyongyang “afeta profundamente a segurança euro-atlântica” e tem implicações na região do Indo-Pacífico.

No que diz respeito à cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, a NATO recorda que contraria “múltiplas resoluções” do Conselho de Segurança das Nações Unidas e considera inaceitáveis as declarações de Moscovo que sugerem o apoio à força nuclear de Pyongyang.

“As declarações da Rússia fazem parte do seu esforço mais amplo para minar o regime global de não proliferação e para desmantelar as sanções da ONU”, argumentam os aliados.

Como posição geral, a organização militar apela à comunidade internacional para “não prestar qualquer assistência à agressão da Rússia” e condena os países que facilitam e promovem a agressão militar contra Kiev.

Os países da NATO anunciam que irão trabalhar com os aliados do Indo-Pacífico para promover a paz e a estabilidade na região, evitando que a Rússia e aqueles que facilitam a sua agressão ponham em causa a segurança da região.

A declaração conjunta termina com uma forte declaração de apoio a Kiev, assegurando que os aliados da NATO se irão manter “tão determinados como sempre a apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário”.

O comunicado sublinha ainda que os aliados estão a “intensificar” a sua assistência em todas as frentes e a apoiar a Ucrânia “na construção de uma força capaz de derrotar a agressão russa”, lembrando que assumiram um compromisso de segurança a longo prazo com Kiev.