“Os Estados Unidos cumpriram as obrigações do tratado INF desde que este entrou em vigor. Os aliados enfatizaram que não é sustentável uma situação em que os EUA e outras partes acatam plenamente o tratado e a Rússia não”, frisaram os ministros.

Ao mesmo tempo, reconheceram que “não é sustentável” que alguns subscritores do tratado de 1987 o cumpram e outros não, referindo-se aos planos anunciados pelos Estados Unidos de dele se retirarem, devido às infrações de Moscovo.

“Pedimos à Rússia que volte urgentemente ao cumprimento total e verificável [do tratado]. Agora, depende da Rússia preservá-lo”, afirmaram os ministros, numa declaração aprovada na sua reunião de hoje.

Os chefes da diplomacia da Aliança Atlântica apoiaram “firmemente as conclusões por parte dos EUA de que a Rússia está a violar materialmente as suas obrigações no âmbito deste tratado”.

Na opinião dos MNE, esta situação “está a desgastar as bases do controlo eficaz de armas e a minar a segurança aliada”, além de “fazer parte de um padrão mais amplo de comportamento que pretende debilitar a arquitetura geral euro-atlântica”.

Em paralelo, os ministros asseguraram que vão manter consultas regulares para “garantir a segurança coletiva” e colocar sob “estrita vigilância” o lançamento de mísseis russos de médio alcance.

“Continuamos a aspirar a uma relação construtiva com a Rússia, apesar de as ações da Rússia a tornam impossível”, observaram os ministros, declarando-se, em todo o caso, “abertos ao diálogo” com Moscovo.

Após a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO em Bruxelas, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou que Washington suspenderá as suas obrigações no âmbito deste tratado nuclear dentro de 60 dias, em resposta à violação pela Rússia desse pacto.

“Ou enterramos a nossa cabeça na areia, ou agimos com bom senso”, declarou.

Acusando a Rússia de “fazer batota nas suas obrigações de controlo de armamento”, Pompeo disse que um período de aviso prévio de seis meses para abandonar o tratado começará dentro de 60 dias.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha ameaçado retirar o país do tratado assinado por Ronald Reagan e pelo líder soviético Mikhail Gorbachev em 1987.

Washington sustenta que o novo sistema de mísseis SSC8 da Rússia viola o tratado da era da Guerra Fria, que proíbe todos os mísseis de cruzeiro terrestres com um alcance entre 500 e 5.500 quilómetros.

Pompeo disse que os Estados Unidos “saudariam uma mudança da atitude russa”, mas que não viu qualquer indicação de que Moscovo tencione cumprir o tratado.