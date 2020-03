No final do mês passado, as relações deterioraram-se ainda mais na sequência da decisão do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de abrir as suas fronteiras à passagem de migrantes e refugiados para a Europa e, nomeadamente, para a Grécia, como forma de forçar os países europeus a “apoiar as soluções políticas e humanitárias turcas na Síria”.

O chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves le Drian, denunciou as "ambiguidades" da Turquia. "É necessária uma grande explicação dentro da Aliança", disse ele, desejando que seja público.

Jean-Yves Le Drian pretende reivindicá-lo durante a reunião dos ministros das Relações Exteriores da NATO em 02 e 03 de abril em Bruxelas.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 21 países da União Europeia que são membros da NATO vão reunir-se dos dias 02 e 03 de abril, em Bruxelas, sendo este um tema protagonista das conversações.

Na quarta-feira, a França defendeu que a NATO deve ter uma “conversa franca” com a Turquia para conhecer a posição deste aliado, num momento em que Ancara tem dado sinais ambíguos, nomeadamente na relação com a Rússia.

“Estamos na mesma aliança (…). Acho que vamos precisar rapidamente de ter com a Turquia uma grande conversa, pesada, franca, pública para saber de que lado está um, de que lado está o outro e onde estão os nossos interesses comuns e dizer tudo. Caso contrário, não iremos sair disto”, admitiu o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, numa intervenção no Senado (câmara alta do parlamento).