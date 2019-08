Para a organização, “a Rússia é a única responsável pelo desaparecimento do tratado” por não ter destruído o novo sistema de mísseis.

Esta situação motivou, desde logo, a retirada dos Estados Unidos do INF, também hoje confirmada, uma decisão “totalmente apoiada pelos aliados da NATO”, de acordo com o comunicado.

Assinado em 1987 por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachov, então Presidentes dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, respetivamente, o INF aboliu o recurso a um conjunto de mísseis com alcance entre 500 e cinco mil quilómetros e pôs fim à crise desencadeada na década de 1980 com a instalação dos SS-20 soviéticos, visando capitais ocidentais.

Em finais de outubro de 2018, o Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou a Rússia de não respeitar os termos do tratado e ameaçou então sair deste acordo histórico.

Após ultimatos, Washington acabaria por decidir sair do INF no início deste ano, afirmando que a Rússia tinha infringido as regras do tratado com o desenvolvimento de um novo sistema de mísseis: o novo míssil terrestre russo 9M729, capaz de transportar uma ogiva nuclear e com um alcance superior a 500 quilómetros.

Em reação, Moscovo replicou e denunciou “acusações imaginárias" por parte dos Estados Unidos para justificar a saída do acordo.

A Rússia tinha até esta sexta-feira para destruir os mísseis.