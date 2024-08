Segundo a ANSA, agora apenas falta recuperar o corpo da filha de Mike Lynch, Hannah, de dezoito anos.

Na tarde de ontem, as autoridades recuperaram os corpos do presidente da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, da sua mulher, Anne Elizabeth Judith Bloomer, de um advogado de Lynch, Chris Morvillo, e da sua mulher, Nada Morvillo.

Ao todo, serão registadas sete mortes neste acidente. A primeira vítima mortal foi confirmada poucas horas após o naufrágio: Recaldo Thomas, que trabalhava a bordo como cozinheiro.

A bordo do Bayesian seguiam 12 passageiros e 10 membros da tripulação, tendo a guarda-costeira conseguido resgatar com vida 15 pessoas, entre as quais uma criança de apenas um ano de idade.

As autoridades locais já abriram uma investigação para determinar as causas precisas do acidente, tendo interrogado o capitão do Bayesian, James Catfield, 51 anos, durante cerca de duas horas, para perceber como o iate naufragou em apenas alguns minutos.

Até agora, julga-se que terá sido causado por uma tromba de água que se criou durante uma violenta tempestade ao largo da Sicília. Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, o veleiro estava ancorado e com luzes acesas, possivelmente devido a uma festa, quando tudo aconteceu.