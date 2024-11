Em 16 de fevereiro de 2024, o mais proeminente político da oposição russa, Alexei Navalny, foi assassinado numa prisão acima do Círculo Polar Ártico, após muitos abusos e envenenamento com armas químicas.

Não temos dúvidas de que Vladimir Putin, reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional como um criminoso de guerra e reconhecido pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa como um ditador ilegítimo, esteve envolvido neste assassínio. Putin e os seus amigos têm vindo a assassinar os seus opositores e a pilhar a Rússia há anos e, neste momento, continuam a assassinar dezenas de milhares de pessoas e a destruir a vida de milhões de pessoas na Ucrânia, bem como a destruir o futuro da Rússia em nome de ambições pessoais de omnipotência.

Alexei foi o principal opositor de Putin durante muitos anos. Com a sua energia inesgotável e o seu otimismo, deu esperança de um futuro melhor a milhões de russos e não só. Após a sua morte, muitas pessoas sentiram apatia e impotência, um sentimento de impossibilidade de mudar alguma coisa.

Alexei Navalny não era um homem perfeito. Como todas as pessoas, cometeu erros pelos quais mais tarde não só pediu desculpa como trabalhou arduamente para os corrigir. Deu a vida a lutar contra o regime de Putin e a guerra na Ucrânia, à qual se opôs já em 2014, tanto nas suas declarações como apoiando os protestos que exigiam a retirada das tropas russas da Ucrânia e, claro, lutando contra o regime de Putin.

Alexei esteve sob constante ataque dos serviços de segurança russos: vigilância, infiltração de agentes, provocações, tingimentos, detenções, processos judiciais forjados, tentativas de assassínio. Os departamentos de propaganda dos serviços secretos espalharam narrativas sobre ele, dizendo que “roubou toda a floresta”, “um projeto do Kremlin”, “um projeto da CIA”, “um nazi”, “mas não Navalny” [em vez de Putin], etc., que acabaram por se resumir ao mito de que não há ninguém num país de 140 milhões de pessoas que possa gerir o país melhor do que Putin.

O FSB da Rússia tem um departamento “E” para combater o “extremismo”. Extremismo é o que as autoridades de Putin chamam àqueles que não concordam com elas. A lista de “extremistas e terroristas”, para além dos verdadeiros terroristas, inclui em grande escala pessoas que se opõem a Putin e à guerra na Ucrânia. Há muitos anos que os funcionários do departamento “E” se dedicam a identificar pessoas ativas em protestos, a seguir e a atacar representantes da oposição, a infiltrar-se em associações da oposição e a destruí-las com conflitos, subornos e outros métodos a partir do interior.

A memória de Alexei está a ser ativamente destruída na Rússia. Quando Alexei ainda era vivo, a única forma de remover uma grande montanha de neve na Rússia era escrever “Navalny” nela. Agora, a sua memória está a ser destruída também no estrangeiro.

O vandalismo nos memoriais de Alexei em todo o mundo é uma reminiscência do que a divisão “E”, os agentes da lei e os gangsters que se sentiram no poder na Rússia estão a fazer. Recordemos as imagens de como as flores que as pessoas levaram para o monumento à poetisa ucraniana Lesya Ukrainka, para a Pedra Solovetsky, para o memorial de Nemtsov, para a campa de Navalny, para protestar contra o regime, a repressão e a guerra, foram rapidamente retiradas e transferidas para o monumento a Prigozhin, conhecido pelo PMC “Wagner”.

Foi triste ver isto acontecer também em Portugal. No entanto, vemos isto como um aviso de que a agência e a propaganda de Putin são fortes e têm de ser combatidas.

Nos países ditatoriais, as pessoas lutam pela liberdade, embora muitas vezes isso não seja visível devido à necessidade de sobreviverem e protegerem as suas famílias sob repressão. Exemplos recentes incluem a vitória da oposição em eleições fraudulentas com resultados esmagadores na Bielorrússia, em 2020, e na Venezuela, em 2024, que puderam provar com sondagens à boca da urna independentes e a deteção de fraudes. Lembre-se também dos protestos Woman.Life.Freedom no Irão em 2022, que também tinham como objetivo a mudança de regime, e não apenas o cancelamento do hijab obrigatório.

A Rússia teve essa oportunidade no final de 2011 e início de 2012. As pessoas estavam insatisfeitas com o regresso de Putin, a fraude eleitoral e a corrupção. Nessa altura, foi formado um conselho de coordenação da oposição. Infelizmente, devido a uma série de erros da jovem oposição e à forte oposição das espertas e maléficas autoridades chekistas, não foi possível efetuar mudanças.

Após tentativas infrutíferas de mudar o governo, as pessoas tornam-se apáticas e sentem que é impossível mudar seja o que for. É por isso que acreditamos que é importante apoiar as pessoas que estão a resistir, para que, ao ver esta solidariedade, mais pessoas se juntem à luta contra a ditadura. Putin compreende a importância dos símbolos de resistência e destrói-os, reafirmando a importância de os criar e reconstruir.

Alexei era querido por muitos, não só na Rússia. Vimos pessoas chorosas de muitos países diferentes junto ao memorial temporário em memória de Alexei que erguemos no dia da sua morte. Queremos que o memorial de pedra que criámos recorde aos nossos concidadãos a vontade de Alexei: “não desistir”. Para manter a sua causa perdure e para que o seu sonho de uma bela, pacífica e democrática Rússia do futuro seja realizado.

Muitas pessoas com opiniões pró-democráticas deixaram a Rússia devido à repressão. Em Lisboa, não tentámos construir um memorial grande e dispendioso porque acreditamos que devemos concentrar os nossos recursos na ajuda à Ucrânia. No entanto, sentimos que um pequeno memorial, localizado à distância legalmente permitida da Embaixada Russa — que deveria ser uma lembrança da luta de Alexei pela democracia, pela mudança de poder e por um futuro melhor para a Rússia —, é necessário para apoiar aqueles que estão a lutar contra o Putinismo, tanto dentro como fora da Rússia. A Rússia precisa do seu próprio 25 de Abril. Talvez Alexei se torne um dos símbolos de uma revolução sem derramamento de sangue, como a que teve lugar em Portugal há 50 anos.

E queremos que a sua memória não seja apenas preservada, mas que inspire os russos a lutar pela liberdade contra a tirania. Por isso, queremos apelar aos russos para que sejam ativos, se unam e apoiem a Ucrânia na sua luta contra o mal que nós não conseguimos travar no nosso próprio país.

Somos periodicamente acusados de sermos traidores do nosso país natal. Não estamos a lutar contra o nosso país natal, estamos a lutar contra o regime de Putin que o está a usurpar e a destruir. Putin teve uma grande oportunidade de ficar na história como um dos melhores governantes da Rússia se tivesse saído após o seu segundo mandato, quando a economia do país estava a crescer graças aos elevados preços do petróleo e a Rússia era respeitada no mundo. Mas optou, com as mãos de Medvedev, por travar a guerra na Geórgia em 2008, reprimir os protestos em 2011-2012 e iniciar uma guerra na Ucrânia em 2014.

Queremos recordar-vos que Putin é um adversário astuto e perigoso.

As pessoas que o levaram ao poder esperavam ser capazes de o controlar e estavam enganadas.

O público esperava que as declarações de Putin sobre o desejo de democracia e da Europa fossem verdadeiras. Como resultado, a Rússia é uma ditadura e está a caminhar para o totalitarismo.

Aqueles que esperavam que Putin não se agarrasse ao poder e o abandonasse após o seu segundo mandato, especialmente depois de ter sido substituído por Medvedev, também foram enganados.

A oposição que lutou contra Putin quando conseguiu organizar grandes protestos esperava que isso conduzisse à mudança, mas depois de esperar que a atividade diminuísse, Putin intimidou, prendeu e matou os líderes dos protestos.

As pessoas que esperavam que Putin as protegesse dos terroristas, da guerra, de uma repetição dos anos 90, da inflação, da pobreza e que tomasse conta delas, depararam-se com a guerra, a pobreza e sentiram a indiferença das autoridades. E Putin assina acordos de amizade com organizações terroristas.

As pessoas que acreditavam que Putin estava a proteger a Rússia do cerco da NATO também estavam enganadas — países anteriormente neutros aderem à NATO por medo de uma guerra com a Rússia.

As pessoas que esperavam que Putin tivesse mão forte para lidar com a roubalheira dos funcionários também estavam enganadas: as propinas da corrupção em projetos na Rússia chegam a 90%.

As pessoas que esperavam sacrificar a sua riqueza mas ter a oportunidade de se orgulharem do seu país acabaram por ser desprezadas no mundo, excluídas do desporto e do comércio mundiais. A Rússia está apenas no topo da lista dos países com o maior número de sanções impostas.

Putin concentrou nas suas mãos todo o poder, toda a riqueza da Rússia, os fluxos financeiros e os meios de media. E até foi capaz de enganar os algoritmos de segurança das redes sociais. De facto, verificou-se que há 20 anos que ele conduzia o país inteiro pelo nariz e se preparava para uma grande guerra. Atraiu oficiais do exército russo com hipotecas militares, nos termos das quais as suas famílias ficavam privadas de habitação se fossem despedidas “sem uma razão válida”. Promoveu o ódio contra o Ocidente, contra os ucranianos, e fez-se passar por defensor contra um círculo de inimigos.

Enganou pessoas em todos os continentes. Encontramos pessoas que dizem que não são putinistas, acrescentam um “mas” e começam a repetir a propaganda de Putin que ouvimos há anos na Rússia. Agora, Putin está a aproveitar o facto de as pessoas em muitos países quererem uma mudança para melhor e queixarem-se de que a vida é difícil, e está a posicionar-se, na sua propaganda muito inteligente, como a alternativa. Acreditem na experiência dos russos — isto é uma mentira.

O sistema de justiça depende do facto de os criminosos serem punidos pelos crimes, o que dá uma sensação de segurança e justiça. A impunidade leva a mais crimes. Esperamos que seja adoptada a mesma abordagem em relação aos criminosos que iniciam guerras de agressão e usurpar o poder.

Nos manifestamos contra a guerra de conquista que este regime tem vindo a travar na Ucrânia desde 2014, exigimos a retirada das tropas russas da Ucrânia e o julgamento dos criminosos de guerra, em primeiro lugar Vladimir Putin. Opor à ditadura na Rússia, apoiar e exigir a libertação dos presos políticos, dos cativos e dos civis ucranianos detidos ilegalmente. Apoiamos também os processos de união dos russos contra a guerra e contra o Putinismo.

Fazemos as campanhas de angariação de fundos para ajudar a Ucrânia, que pode encontrar no nosso sítio Web.

Uma canção popular entre os russos que se preocupam com a oposição canta “It will pass”. “A água não corre debaixo de uma pedra que mente”, diz um provérbio bem conhecido. Vamos, em conjunto, garantir que o regime criminoso de Putin termine o mais rapidamente possível.