"A chanceler (Angela Merkel) considera que seria errado excluí-lo logo a partida”, disse numa conferência de imprensa o porta-voz Steffen Seibert, ao ser questionado se possíveis sanções contra a Rússia poderiam afetar o projeto do gasoduto.

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, fez as mesmas observações, declarando no canal de televisão pública ARD que "seria errado excluir a priori" consequências para o Nord Stream, projetado para abastecer a Alemanha e a Europa com gás russo.

Maas deu a Moscovo alguns dias para "contribuir para a clarificação" sobre o que aconteceu no caso do opositor Alexei Navalny.

Caso contrário, “teremos de discutir uma resposta com os nossos parceiros europeus”, advertiu Maas, cujo país atualmente preside o Conselho da União Europeia (UE).

O ministro alemão acrescentou que, em caso de sanções, devem ser "direcionadas" e mencionou em particular um possível congelamento do Nord Stream 2.