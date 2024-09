O navio com bandeira portuguesa, que foi impedido de atracar na Namíbia, transporta material explosivo, que será utilizado por três fabricantes de armamento, um deles israelita.

De acordo com as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, ao Público, o material, de uso duplo, vai ser descarregado em dois portos no Adriático, no Montenegro e na Eslovénia, seguindo para Israel, Polónia e Eslováquia noutros barcos ou por via terrestre.

No entanto, numa entrevista, onde foram abordados outros temas como as eleições de novembro nos Estados Unidos da América ou a pasta atribuída a Maria Luís Albuquerque, na Comissão Europeia, o ministro fez questão de deixar claro que não há nenhuma questão dúbia em volta do navio, uma vez que deu "a informação toda".

O barco transporta "material de duplo uso, ou seja, pode ser utilizado para armamento, pode ser utilizado para, por exemplo, construção em obras públicas, túneis, pedreiras, etc., portanto é um material explosivo, mas de facto as empresas que são o destino final todas elas fabricam armamento – sobre isso não há dúvidas –, embora com uma cláusula que exclui as armas de destruição maciça", referiu à publicação.

Segundo Paulo Rangel, esta é uma matéria "jurídica complexa" e o Governo ainda não tomou qualquer decisão sobre a eventual retirada do pavilhão português ao navio: "Estamos neste momento ainda a analisar a situação e estamos em contacto com as autoridades, portanto, ao contrário do que se pensa, Portugal não está parado", disse.

Questionado sobre se o Governo pode retirar o pavilhão português ao navio, respondeu: "(...) estamos em consultas, em termos de circulação deste barco. Em termos jurídicos, em termos de direito internacional, ao contrário do que dizem certas plataformas, não há um risco real nem um risco sério, que é aquilo que seria exigível para esse efeito".

O ministro salientou, no entanto, a atitude que nenhum outro Governo teve, no que diz respeito a Israel: "Proibir a exportação de armas para Israel. (...). Vejo partidos que defendem o reconhecimento da Palestina, mas quando tiveram poder efectivo nunca contribuíram para isso, em 2015 e até em 2022".

"E agora exigem-no a este Governo, que foi o único que até agora, na Assembleia Geral das Nações Unidas, votou a favor da admissão integral, ou seja, de membro de pleno direito, da Palestina. Este Governo ainda hoje vai votar a favor de uma resolução nas Nações Unidas apresentada pela Palestina a propósito das conclusões do Tribunal Internacional de Justiça", acrescentou.

Paulo Rangel recordou também que, este mês, o Governo proibiu o sobrevoo de um avião que vinha dos Estados Unidos da América para Israel com armamento, reforçando que não há motivos para "lições de moral".

Ainda sobre esta proibição referiu que "a decisão formal foi tomada a 10 de setembro" e que "teve a ver com o direito de escala nas Lajes e o sobrevoo".

Reações dos partidos

Questionada sobre o tema na Assembleia da República, a deputada do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, afirmou que "Portugal pode estar em incumprimento da lei internacional" por estar "a ser cúmplice" de um genocídio.

A deputada criticou ainda a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros, referindo que o pavilhão deve ser mesmo retirado do navio. Mariana Mortágua aproveitou também para apontar a "hipocrisia do Estado português que não reconhece a Palestina".