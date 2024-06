Em janeiro, a empresa indicou que o “Cegonha Branca” deveria começar a operar na ligação entre Seixal, no distrito de Setúbal, e o Cais do Sodré, em Lisboa, no final de abril.

Contudo, questionada pela Lusa sobre o ponto de situação da entrada em funcionamento da nova frota elétrica, a Transtejo Soflusa explicou que, “tratando-se de um projeto tecnológico totalmente inovador e pioneiro, sujeito a licenciamento por diversas entidades, os trabalhos de instalação do posto de carregamento no Terminal Fluvial do Seixal mostraram-se um pouco mais morosos do que o inicialmente previsto”.

Agora, a empresa prevê que a entrada em operação dos navios elétricos na primeira ligação fluvial, Seixal - Cais do Sodré, aconteça durante o mês de julho, tendo já sido iniciada a fase de testes de conexão entre todos os equipamentos (postos de carregamento e navios).

Na resposta enviada à agência Lusa, a empresa explicou ainda que as tripulações continuam em formação, prevendo-se que as viagens experimentais sejam retomadas em meados de junho.

Estas viagens poderão ser realizadas a bordo de qualquer um dos três primeiros navios elétricos já recebidos pela TTSL – “Cegonha-Branca”, “Garça-Vermelha” e “Flamingo-Rosa”.

Além disso, adiantou ainda a empresa, também já estão em Lisboa o “Ibis-Preto”, desde 21 de abril, bem como o “Tarambola-Dourada”, descarregado hoje no Porto de Lisboa.

A empresa prevê que sejam entregues mais dois navios elétricos durante este ano, sendo os restantes três entregues em 2025.

A Transtejo Soflusa SA é responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.