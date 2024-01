Segundo a TTSL, durante as próximas semanas os navios “Garça-Vermelha” e “Flamingo-Rosa”, que agora se juntam ao "Cegonha Branca", vão cumprir com o plano de vistorias técnicas, por parte da DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, de modo a seguir-se o processo de certificação, em que se destaca a emissão do título de propriedade e do certificado de navegabilidade.

Em novembro, durante a viagem inaugural do primeiro navio elétrico “Cegonha Branca”, a presidente do conselho de administração da Transtejo Soflusa anunciou que outras duas embarcações, de um conjunto de 10 que deverão estar a operar na travessia entre as duas margens até 2025, deveriam chegar a Lisboa em fevereiro.

Em comunicado hoje divulgado, a TTSL – Transtejo Soflusa anuncia também que o “Cegonha Branca” que já realizou viagens experimentais com passageiros a bordo, no trajeto entre o Seixal e o Cais do Sodré (Lisboa), deverá começar a operar nesta ligação no final de abril.

A empresa adianta ainda que, após a viagem desde o Porto de Avilès (Astúrias), o navio de transporte do “Garça-Vermelha” e do “Flamingo-Rosa” chegou ao Porto de Lisboa na noite de sexta-feira.

Os dois novos navios elétricos estão agora nas instalações da empresa, em Cacilhas, onde efetuaram a respetiva ligação a terra para carregamento de energia, sob acompanhamento de equipas técnicas especializadas.

No que se refere à construção dos restantes sete navios, a empresa assegura que decorre conforme planeado, estando prevista a entrega do quarto navio já no final de março.

Em paralelo, adianta a TTSL, encontra-se em curso a formação das tripulações, bem como a execução da empreitada respeitante às estações de carregamento, nos terminais das ligações fluviais que irão receber a operação 100% elétrica - Seixal, Cais do Sodré, Cacilhas e Montijo.

Depois do Seixal se ter tornado pioneiro deste processo, em 15 de outubro, o Cais do Sodré é desde domingo o segundo terminal fluvial a receber uma Torre Zinus, destinada ao carregamento rápido dos novos navios.

O Terminal fluvial do Montijo será o próximo a receber um equipamento idêntico.

A Transtejo é responsável pela ligação fluvial do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.