Segundo a AFP, os esforços diplomáticos para alcançar uma trégua em Gaza e evitar uma guerra em larga escala no Oriente Médio intensificaram-se após a retomada das negociações no Qatar, onde os mediadores se prepararam para uma segunda ronda de negociações esta sexta-feira.

Após mais de dez meses de conflito entre Israel e o movimento palestiniano Hamas, os mediadores - que são o Qatar, o Egito e os Estados Unidos da América - trabalham para obter um cessar-fogo e a liberação dos reféns ainda controlados na Faixa de Gaza.

Os esforços também pretendem evitar um conflito regional após as ameaças do Irão a Israel. Já o Teerão prometeu vingar a morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no ataque de 31 de julho na capital iraniana.

Em Israel, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou aos homólogos da França e do Reino Unido , Stéphane Séjourné e David Lamy, que espera a ajuda dos aliados para "atacar alvos importantes no Irão", caso a República Islâmica inicie um ataque contra o seu país.

As negociações de Doha ocorreram na quinta-feira com a presença do diretor da CIA, William Burns, dos chefes dos serviços de inteligência israelenses e dos mediadores do Qatar e do Egito, mas o Hamas não tem representantes.

As conversas prosseguem nesta sexta-feira. As negociações foram estabelecidas num plano anunciado a 31 de maio pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, que prevê uma primeira fase com seis semanas de trégua e a retirada das tropas israelitas das áreas densamente habitadas de Gaza, além de uma troca de reféns israelitas por presos palestinianos.

"Já estamos mortos"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, insistiu que é obrigatório uma guerra em Gaza até destruir o Hamas, considerada uma organização terrorista por Israel, pelos Estados Unidos da América e pela União Europeia.

O movimento islâmico pede a aplicação do plano anunciado por Biden e recusa-se a seguir com as negociações. Um dos seus comandantes, Osama Hamdan, afirmou na quinta-feira que o grupo participará nas conversas, caso estas procurem "estabelecer um calendário para a implementação do que foi apresentado e aceite pelo Hamas".

A guerra começou a 7 de outubro, quando elementos do Hamas assassinaram 1.198 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram 251 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelitas.

O Exército de Israel afirmou que, destas pessoas, 111 permaneceram em cativeiro em Gaza e 39 foram declaradas mortas pelas autoridades do país.

Israel respondeu e deixou 40.005 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas desde 2007, que não revela quantos são civis e combatentes.

Nesta sexta-feira, testemunhas que relataram bombardeamentos israelitas em Gaza e o Exército afirmaram ter “eliminado terroristas”.

Após o anúncio de novas ordens de evacuação na área de Khan Yunis, no sul, alguns palestinianos reuniram os seus pertences para deixar a região, mas outros optaram por ficar.

“De qualquer maneira, nada pior pode acontecer, já estamos mortos por dentro”, declarou Nariman al Madhun, uma deslocada da Cidade de Gaza.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Unicef ​​pediram "pausas humanitárias de sete dias" nos combates para que mais de 640 mil crianças, com menos de 10 anos, sejam vacinadas contra a poliomielite nas próximas semanas.

"Queimar, matar e destruir"

A tensão devido à guerra em Gaza também se traduziu em violência na Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967.

Na quinta-feira à noite, grupos de judeus israelitas invadiram a localidade palestiniana de Jid, no norte, incendiaram edifícios e veículos e atiraram pedras e cocktails molotov, segundo o Exército. Desta forma, alguns civis israelitas foram retirados da área e um deles foi entregue à polícia.

Segundo a Autoridade Palestiniana, que administra parcialmente o território, um homem de 23 anos morreu ao ser atingido por tiros e outro ficou ferido.

"Eles estavam armados com facas. O objetivo era claro: queimar, matar e destruir", disse Hassan Arman, que teve o carro incendiado, à AFP.

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, condenou o ataque e Netanyahu, que governa com o apoio de partidos de extrema direita nos assentamentos israelitas na Cisjordânia, garantiu que "os responsáveis ​​por qualquer ato de violência serão detidos e perseguidos pela justiça”.

A ONU considera ilegal a colonização israelita da Cisjordânia, um dos principais obstáculos para uma paz entre os dois lados.

A Casa Branca afirmou que os ataques são "inaceitáveis" e o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou a intenção de avaliar as proporções "contra os que permitem (os atos) de colonos violentos, incluindo alguns membros do governo israelita".

O Hamas “condenou um plano de erradicação fascista do terrorista ocupante contra o nosso povo na Cisjordânia” e a Autoridade Palestiniana denunciou um “terrorismo de Estado organizado”.