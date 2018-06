No final do plenário, questionado sobre a posição de fonte da direção do PSD transmitida à Lusa de que a decisão da bancada do PSD de votar a favor do projeto do CDS-PP sobre combustíveis foi tomada “à revelia” do presidente do partido, Fernando Negrão começou por dizer que “a direção é uma entidade abstrata que não emite opiniões”.

“Quem assistiu ao debate de ontem [quinta-feira] sabe que a proposta do PSD é a que vai valer na especialidade”, assegurou, acrescentando que este voto favorável foi semelhante à de anteriores votações do mesmo projeto do CDS-PP, que já tinha sido discutido no parlamento em quatro ocasiões anteriores.

Perante a insistência dos jornalistas sobre se o voto favorável foi ou não concertado com Rui Rio, o líder parlamentar do PSD respondeu: “Eu procedi nesta matéria como procedo em todas as outras com a direção do partido, designadamente com o doutor Rui Rio”.

“Sempre da mesma forma, eu estou farto de explicar”, disse, escusando-se a detalhar esse método.

Negrão entrou na sala da direção do grupo parlamentar do PSD já sem responder aos jornalistas se tinha condições para se manter no cargo.