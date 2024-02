Os debates televisivos são um produto de sucesso em Portugal. São tão mais apetecíveis quanto maior é a tensão política e esse ingrediente não tem faltado nestas eleições. Um debate não é um debate apenas, tem uma antevisão, uma análise posterior, mesas redondas de comentadores, reportagens de rua e, a partir de hoje (bem haja) também um programa de humor diário, com mais entrevistas e comentários.

Um debate é aquilo que acontece em estúdio entre dois políticos e o que a maioria dos comentadores conclui que aconteceu.

No debate desta segunda-feira entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos a maior parte dos comentários à queima-roupa deram a “vitória” ao líder socialista ou quanto muito cederam no empate. Houve quem disse que se viu “o verdadeiro" Pedro Nuno Santos.

Para outros, o que aconteceu foi que o Pedro Nuno Santos que debateu com Luís Montenegro recebeu indicações claras da equipa de campanha para se mostrar como “animal feroz”.

E houve ainda quem reconhecesse no discurso desta noite a “venturização” do debate político em que os apartes e o estilo rufia ganham à substância.

Terá sido um pouco disso tudo. Foi certamente um Pedro Nuno Santos diferente dos outros debates frente a um Luís Montenegro mais parecido com o que foi em todos os outros debates, feitos os devidos descontos ao tempo acrescido em estúdio e ao facto de esta ser efetivamente uma discussão entre os dois políticos que podem vir a ser os próximos primeiros-ministros.

Quem ganhou o debate?

Se o debate fosse decidido nos primeiros minutos, e sabendo que a política está intrinsecamente ligada ao discurso, Pedro Nuno Santos teria sido o inequívoco vencedor. Porque inusitadamente este foi um debate que decorreu com uma manifestação das forças de segurança à porta. Se durante o dia o clima pré-debate foi semelhante ao de um derby, à noite o clima que recebeu os dois líderes junto ao português Capitólio, no Parque Mayer em Lisboa, mais se assemelhava a um jogo da seleção, com entoação do hino frases patrióticas. Ainda assim, não deixou de ser uma moldura inusitada, na sua versão mais benigna, e preocupante na projeção num Estado de direito.

E é por isso que quando Clara de Sousa lança como primeira pergunta que mensagem deixam aos polícias, esse era o momento em que não se podia titubear. Montenegro falou primeiro e poderia ter marcado logo aí a diferença entre um líder partidário e um candidato a primeiro-ministro. Não o fez. Disse que concordava com a reivindicação que decorria de “uma injustiça que foi criada por este governo” e que e “é prioritário iniciar um processo negocial para reparar esta injustiça”.

Pedro Nuno Santos falou de seguida e não poupou nas palavras. Disse que tinha uma “palavra de lamento por uma manifestação marcada para o Terreiro de Paço que foi desmarcada” para o lugar onde se realizava o debate e que “não se negocieia sob coação”.

Há momentos na política em que não se pode ser fofinho. Este era um deles. Não é só, e seria bastante, institucionalismo e respeito pelo Estado de direito. É também conhecer a natureza humana e, já agora, a forma como os portugueses entendem a liderança.

O segundo momento do debate foi eminentemente político já que visava a resposta sobre a viabilização ou não, de parte a parte, de governos de maioria relativa. “Sei que é difícil a AD ter maioria absoluta”, disse Luís Montenegro, apontando como segundo objetivo uma maioria com a IL. “Se não conseguirmos governaremos com maioria relativa e em negociação com todos os partidos e com o principal partido da oposição que será o PS”.

Na resposta, Pedro Nuno Santos diz que o PS não apresentará uma moção de rejeição nem votará ao lado de uma, mas também não se comprometerá à partida com um orçamento que não conhece. Nas muitas interrupções da noite, esta era uma que teria valido a pena Montenegro fazer. Era um ótimo momento de revisão da matéria dada desde os longos meses em que o PS defendeu a narrativa de uma aliança escondida entre PSD e Chega até ao progressivo direito ao esquecimento de toda essa argumentação que soçobrou em definitivo nas eleições nos Açores onde o PS acaba de anunciar que irá chumbar a maioria relativa do PSD/AD – a mesma maioria que manteve mesmo a linha vermelha face ao Chega, como Montenegro tem repetido que faria.

O líder do PSD trouxe os Açores à equação mas faltou-lhe o rasgo com que alguns políticos transformam momentos destes em palavras que não se esquecem.

A discussão seguinte foi sobre a famigerada localização do novo aeroporto em que Pedro Nuno Santos brindou a audiência com as suas frases-bandeira. Confrontado com a decisão e publicação em Diário da República da localização do novo aeroporto, que abriu uma mini crise no Governo e culminou no seu pedido de desculpas público, disse fez o que fez porque, passamos a citar, “ gosto de decidir e quero que o meu país avance”.

Na quase hora que se seguiria, discutiu-se crescimento económico, salários, impostos, empresas (pouco), habitação, saúde, educação para terminar no tema das pensões e de quem é mais amigo dos pensionistas. Este foi um momento especialmente penoso de assistir com o regresso da discussão aos anos da troika usado como arma de arremesso e muito pouco respeito pelo que o país atravessou e as responsabilidades que tanto PS como PSD têm desses tempos difíceis. Mais de uma década depois, é desolador ver um líder socialista falar das decisões assumidas no memorando assinado com a troika como se o partido que representa não tivesse qualquer responsabilidade na situação de bancarrota e, já agora, na própria negociação com as entidades que emprestaram dinheiro a Portugal.

“Temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal”, disse Pedro Nuno Santos. Os mais velhos de 2012 não são os mesmos de 2022 e não serão certamente os de 2032 – mas não foi ontem, neste debate, que isso se discutiu.

Quem ganhou então? Ouviremos de muitos analistas que foi Pedro Nuno, o verdadeiro, que ontem finalmente apareceu como que na eterna manhã de nevoeiro que alimenta estas histórias em Portugal. Se isso significa ganhar, já é mais discutível. Quem ouviu os debates anteriores de ambos os líderes viu um mais igual ao que tem sido a sua postura e outro mais diferente. Mais diferente é melhor para Pedro Nuno Santos e para o que os apoiam certamente, mas, tal como a maioria que se antecipa, o impacto nos eleitores é relativo.

Quem perdeu?

A memória é traiçoeira e à medida que o tempo passa vamos tendendo a afirmar que o temos hoje é pior do que aquilo que tivemos no passado. Haja tempo e paciência para esmiuçar cada um desses debates de outras eleições e concluiremos que também havia acusações infundadas, interrupções constantes e contrarrespostas totalmente fora de âmbito.

Ainda assim, o debate de ontem não só não foi um debate inesquecível, como não foi um bom debate. Foi um “suficiente” e com alguma generosidade.

Mas Pedro Nuno Santos tinha tudo a perder se nada tivesse feito de diferente e Luís Montenegro teria tudo a ganhar se mais tivesse feito.

Pedro Nuno Santos não perdeu o que poderia ter perdido e Luís Montenegro não ganhou o que poderia ter ganho.

Foi um debate que decidiu umas eleições? Esperemos que não, coitados de nós.