Os portugueses estão à procura da natureza para férias durante a pandemia de covid-19 e o ‘glamping’ do Lima Escape, um parque de campismo em Ambos-os-Rios, distrito de Viana do Castelo, tem as casas da árvore à beira do rio Lima com taxas de ocupação próximas dos 100% para os próximos dois meses, avançou hoje à agência Lusa Anna Altshul, sócia-gerente do empreendimento.

“Há muita procura. Parece que todo o mundo está agora à procura de locais calmos no meio da natureza e o nosso ‘glamping’ com as casinhas e tendas é um desses locais”, declara a empresária, referindo que, em duas ou três semanas, ficaram com o verão com “lotação quase esgotada”. A maioria são hóspedes portugueses, pois os estrangeiros “ainda não têm certezas sobre os aviões” e “remarcaram para o próximo ano”.

Para garantir a segurança aos clientes, o Lima Escape implementou medidas adicionais de limpeza e recebeu o selo ‘Clean and Safe’ do Turismo de Portugal. Na parte de campismo tradicional, estão a trabalhar “por reservas” e metade da capacidade para garantir o distanciamento social. O ‘take-away’ é a solução que o Lima Escape encontrou para os clientes que queiram refeições confecionadas.

O ‘glamping’ do Parque Biológico de Vinhais, distrito de Bragança, tem o mês de agosto praticamente completo e o mês de julho está com 70% de reservas confirmadas, adiantou o diretor do parque, Miguel Fernandes.

Miguel Fernandes destaca que a maioria das reservas são de turistas da zona do Porto e que os clientes nacionais “duplicaram as estadias” em relação aos anos anteriores, passando dos tradicionais três ou quatro dias para os oito. Há reservas “pontuais” de espanhóis e franceses. O parque tem 48 camas distribuídas por ‘igloos’ e ‘bungalows.