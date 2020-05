Se ao princípio, logo nos primórdios, temi o pior, de que a casa viraria um caos, que ninguém se entenderia na organização de espaços, depressa todos eles me surpreenderam. Cada qual no seu canto. Ligados. O dia escolar todo. Sem atropelos.

Se, no início, logo ao princípio, estava mais desperto em apanhar o copo de água esquecido na sala, rapidamente dei-me conta de quão ridículo estava a ser. O que era uma casa tentativamente arrumada quando o mundo se desmoronava.

No meio do turbilhão inicial em que vivi, a serenidade da Urbi et Orbi do Papa Francisco e a Via-Sacra, a que assisti, em silêncio e sem aviso prévio, marcou um ponto de viragem na forma como deveria abordar o tema doravante.

Deposito e reforço a minha fé na ciência. Seja a medicina ou a matemática. O mundo está nas suas mãos e nas nossas na forma como vamos lidar com cada um de nós.

Todos os dias, quase religiosamente, fui falando com amigos. Uns à hora marcada, outros quando podia.

Falei com quem está na linha da frente disto tudo e que não vê a mulher e filhos desde meados de março. Com quem tem empresas e que não sabiam como e quando podiam retomar a atividade e que se viram forçados a fazer contas à vida, entre lay-offs e decisões de garantir ordenados a quem tinha tido filhos no mês antes.

Falei com pais e mães. As suas experiências. Falei com o meu pai e com a minha mãe. Sem temas marcados. Da banalidade à profundidade.

Saí em reportagem. Mergulhei (com a Comunidade Vida e Paz) no mundo dos sem-abrigo e da sua aflição. Fiz entrevistas com quem tem a seu cargo os idosos (Misericórdias), aqueles a quem temos sempre que dar a mão pela história que carregam consigo e não apontar que são eles as vítimas descartáveis do presente.

Dei notícias de um mundo empresarial e de uma sociedade civil que se uniu e senti os pés a tremeram, o mundo a ruir, com a possibilidade de não ter, daqui a uns tempos, um lugar para escrever.

Sim, o setor dos media e comunicação, onde construi toda a minha vida profissional, deparou-se com o maior desafio que provavelmente enfrentou ou imaginou. Ver a redação do SAPO24 em que cada qual em suas casas, uma nova temporada do programa The Next Big Idea que se estreou durante o Estado de Emergência (na SIC Notícias) ou ver um jornal desportivo (A Bola), trabalho esse extensível a todos os meios de comunicação social, online, papel e televisão, serviu-me de doses diárias de kryptonite.

Voltei a ouvir música enquanto trabalhava. Criei a minha playlist. Infelizmente não tive tempo para o tsunami de séries anunciadas nas redes sociais. Felizmente não fui convidado por ninguém para apresentar o Top 10 de livros e discos.

Resisti à tentação de deixar crescer a barba ou cortar o cabelo à Ronaldo. Necessito de cortar o cabelo, sim, mas quem o fará é quem sempre o fez. Ponto.

Descobri que há um epidemiologista, virologista, pneumologista, matemático, investigador em casa janela da Internet. Fiquei contente de não sermos só um país com jeito para o pontapé na bola. Temos também gigantes profissionais de saúde e professores que viraram estrelas de apresentação.

Ao longo destes 45 dias fiz dezenas e dezenas de quilómetros a correr. Pela cidade e à beira-rio. Eu e os meus ténis. Grande parte mergulhando na escuridão e submerso nos meus pensamentos. Ajudou-me, e de que maneira, a viver tudo isto.

Tenho saudades do mar e de um jogo/treino de râguebi. Segunda-feira pego na prancha e entro dentro de água. Depois publico as fotos da libertação.

Isto não acaba aqui. Permanecerei em casa não só até à data que me autorizarem voltar à redação. Em casa ficarei até finais de junho porque é aqui que permanecem os quatro filhos ligados ao Zoom. Por isso, terei que me desdobrar até lá.

Será a nova normalidade. A minha realidade mais próxima.

Para o fim, algo que é dito sempre no início. Obrigado Zezinha. Para quem não conhece, é a minha mulher.