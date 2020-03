“Eu não quero que o povo das minhas paróquias, Porto Martins e Fonte do Bastardo, se sinta abandonado pelo seu pastor, quero que eles sintam que ele está presente, que ele pensa, que ele se preocupa espiritualmente com eles, quero dar a palavra que todas as semanas lhes dou”, afirmou, em declarações à Lusa, José Júlio Rocha.

Pároco na ilha Terceira, nos Açores, Júlio Rocha transmitiu pela primeira vez uma missa na rede social Facebook e chegou a ter mais de 600 visualizações, repartidas entre quem estava na ilha, mas também nas comunidades emigrantes.

“Houve pessoas que se levantaram às 04:30 na Califórnia para poderem ouvir a missa”, contou.

A pandemia levou a Diocese de Angra, como outras pelo país e pelo mundo, a suspender as celebrações eucarísticas presenciais e, apesar de se terem multiplicado transmissões de missas na televisão, na rádio e na internet, Júlio Rocha não quis deixar o seu “rebanho abandonado”.

Com 51 anos, confessa que “percebe pouco de novas tecnologias” e diz que até à leitura do Evangelho transmitiu a missa de lado, porque não se apercebeu de que o telemóvel devia estar noutra direção, mas, ainda assim, vai-se adaptando, porque sente que as pessoas “têm sede de Deus” e que precisam agora, mais do que noutras alturas, de uma palavra de “conforto”.

Na capela do Seminário Episcopal de Angra, onde dá aulas, celebrou missa com apenas quatro colegas nos bancos, “com as devidas distâncias” acauteladas, e diz ter-se sentido sozinho e ao mesmo tempo acompanhado por uma imensidão de pessoas que não podia ver.