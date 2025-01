O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, exigiu hoje uma lista dos reféns a libertar no domingo pelo Hamas, naquela que está prevista ser a primeira troca de prisioneiros no âmbito do acordo de cessar-fogo.

“Não avançaremos com a aplicação do acordo enquanto não tivermos recebido a lista dos reféns a libertar, tal como acordado”, referiu o chefe do Governo israelita em comunicado. De acordo com a agência France-Presse (AFP), que cita um porta-voz de Netanyahu, a lista em questão diz respeito aos reféns que devem ser libertados no domingo, não antes das 16:30 locais (14:30 de Lisboa). Assim, fica em causa a aplicação do acordo de cessar-fogo que deve entrar em vigor às 08:30 locais (06:30 de Lisboa). O acordo foi anunciado pelo Qatar, um dos mediadores internacionais, juntamente com o Egito e os Estados Unidos, que conseguiu obter este acordo após mais de um ano de laboriosas negociações. A primeira fase, repartida por seis semanas, prevê a cessação das hostilidades e a libertação de 33 reféns detidos em Gaza em troca de 737 prisioneiros palestinianos detidos por Israel. As forças israelitas vão reforçar a sua presença na Cisjordânia nas próximas horas, pretendendo garantir que a chegada de dezenas de prisioneiros palestinianos possa decorrer sem incidentes, noticia a Europa Press.