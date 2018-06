O avançado Neymar abandonou hoje mais cedo o treino da seleção brasileira de futebol que disputa o Mundial2018, acompanhado pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti, após apresentar queixas no tornozelo direito.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já informou que o avançado ‘canarinho’ saiu da sessão por precaução e que deverá regressar aos trabalhos na quarta-feira.

O organismo indicou que Neymar apresentou dores logo após o jogo de domingo com a Suíça, no qual o jogador do Paris Saint-Germain foi muitas vezes ‘castigado’ com faltas dos adversários.

O Brasil empatou no seu jogo de estreia no Mundial2018, 1-1 com a Suíça, num jogo em que Neymar esteve ‘apagado’ e sem capacidade de influenciar a estratégia da equipa.

O grupo E é liderado pela Sérvia, que venceu a Costa Rica (1-0), seguida por Suíça e Brasil.

Na sexta-feira, o Brasil defronta a Costa Rica, e a Sérvia enfrenta a Suíça.