Ngozi Fulani, fundadora de uma instituição de caridade que apoia vítimas de violência doméstica e de abuso sexual, diz ter sido repetidamente questionada por Susan Hussey, antiga dama de companhia de Isabel II, sobre as suas origens em África, apesar de ter explicado que tinha nascido e vivido sempre no Reino Unido.

Logo após o episódio, Hussey pediu desculpa e demitiu-se por "comentários inaceitáveis" feitos à convidada britânica negra numa receção organizada pela Rainha Consorte.

Agora, segundo o The Guardian, Ngozi Fulani recebeu um pedido de desculpas pessoal por parte de Susan Hussey, madrinha do Príncipe de Gales.

Uma declaração conjunta em nome do Palácio de Buckingham e de Fulani refere que houve uma reunião para tratar do incidente na manhã desta sexta-feira.

“Nesta reunião, cheia de calor e compreensão, Lady Susan ofereceu as suas sinceras desculpas pelos comentários que foram feitos e pela angústia que causaram à Senhora Fulani. Lady Susan prometeu aprofundar a sua consciência sobre as sensibilidades envolvidas e agradece a oportunidade de aprender mais sobre as questões desta área", pode ler-se.

Por sua vez, “a senhora Fulani, que recebeu injustamente a mais terrível torrente de abusos nas redes sociais e noutros lugares, aceitou este pedido de desculpas e reconhece que não houve intenção de malícia".

A declaração frisa ainda que as duas mulheres "pedem agora que sejam deixadas em paz para reconstruir as suas vidas após um período imensamente angustiante para ambas" e que "esperam que o seu exemplo mostre que um caminho para a resolução pode ser encontrado com gentileza, cooperação e condenação da discriminação onde quer que esta se enraíze".

“É desejo de ambas as partes que, ao final dos 16 dias de ativismo da ONU contra a violência de género, a atenção volte agora ao importante trabalho do Sistah Space no apoio às mulheres vítimas de violência doméstica", a instituição de Fulani.

“Suas majestades, o Rei e a Rainha Consorte, e outros membros da família real foram totalmente informados e estão satisfeitos por ambas as partes terem chegado a este resultado bem-vindo”, é ainda explicado.