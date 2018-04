"Quero fixar posição pública e expressar a consternação e dor do povo da Venezuela pela perseguição contra o ex-presidente do Brasil Lula da Silva. É uma canalhice vexatória o que estão a fazer", disse Nicolás Maduro, que falava no estado de Vargas, a norte de Caracas, durante a reinauguração da área de pediatria do Hospital Rafael Medina Jiménez, ato que foi transmitido pela televisão estatal venezuelana.

Segundo o chefe de Estado, o ex-presidente do Brasil é "um homem honesto, que vem de fábricas e que tem sido um símbolo mundial de superação".

É, também, um reconhecido "líder democrático” e um homem "comprometido com o povo", salientou ainda Nicolás Maduro.

O Presidente da Venezuela considerou que "não existem provas", mas que ainda assim Lula da Silva foi condenado a 12 anos de prisão por alegado "suborno".

"O que acontece no Brasil é um golpe de Estado. Primeiro derrubaram a presidente constitucional Dilma Rousseff, com um golpe parlamentar, e agora querem pôr Lula da Silva na cadeia, porque está a liderar as sondagens e se for candidato com certeza o povo do Brasil fará dele presidente novamente", frisou Nicolás Maduro.