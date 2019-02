Em entrevista à agência noticiosa Associated Press (AP), o Presidente venezuelano indicou que o segundo de dois encontros ocorreu quatro dias após o enviado norte-americano, Elliott Abrams, ter referido que o tempo para o diálogo com o Governo de Maduro estava esgotado.

Apesar de criticar a atitude de confrontação do seu homólogo dos EUA, Maduro disse que mantém a esperança num encontro com Donald Trump para resolver o impasse relacionado com o facto de este ter reconhecido o opositor Juan Guaidó como líder legítimo da Venezuela.

Maduro voltou a repetir que não vai abandonar o poder e considerou a ajuda humanitária dos EUA colocada junto à fronteira como “migalhas”, e após a administração norte-americana ter congelado milhares de milhões de dólares de bens venezuelanos.

Em paralelo, o embaixador da Rússia nas Nações Unidas disse que Moscovo está “muito preocupado que alguns maníacos possam considerar uma ação militar contra a Venezuela”.