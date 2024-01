Schmit, o primeiro ‘candidato principal (spitzenkandidat)’ a entrar oficialmente na corrida europeia, foi apresentado pelos socialistas luxemburgueses do LSAP, tem o apoio de todos os partidos que integram a família europeia e preenche todos ao critérios, salienta o PES em comunicado, indicando que a presidência do grupo europeu irá validar oficialmente a candidatura na próxima semana.

O nome do atual comissário europeu para o Emprego e Direitos Sociais será votado pelos delegados ao congresso do PES, marcado para 02 de março em Roma.

Refira-se que Schmit foi o único que se apresentou, no PES, à corrida para candidato a presidente da Comissão Europeia.

A figura dos candidatos principais, ou — no termo alemão ‘Spitzenkandidaten’ — surgiu nas eleições europeias de 2014, com os maiores partidos europeus a apresentarem as suas escolhas para futuro presidente da Comissão Europeia.