Nigel Richards, um neozelandês radicado na Malásia, é aclamado como o Tiger Woods do Scrabble pelos feitos alcançados neste jogo que consiste em formar palavras num tabuleiro.

Segundo o The Guardian, a grande vitória em espanhol aconteceu o mês passado, quando mais de 150 pessoas, a representar 20 países, se reuniram num hotel nos arredores de Granada para disputar o Campeonato Mundial Espanhol de Scrabble.

Agora, semanas após as peças com as letras terem sido meticulosamente colocadas e os pontos contabilizados, a notícia do vencedor do torneio, Nigel Richards, causou comoção em toda a Espanha, causando estranheza pelo facto de ser alguém que não fala a língua.

"É alguém com habilidades muito particulares e incríveis; é um tipo talentoso”, disse Benjamín Olaizola, que ficou em segundo lugar.

O feito, todavia, não é inédito para Nigel Richards: em 2015 ganhou o título em francês, língua que também não fala, após ter decorado o dicionário em nove semanas. E em 2018 voltou a repetir a vitória na mesma língua.

Jogador há três décadas, Richards é considerado o melhor jogador de todos os tempos, com muitos a atribuírem as suas habilidades à memória fotográfica e à capacidade de calcular rapidamente probabilidades matemáticas neste jogo.