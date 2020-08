As duas localidades formam um grande quebra-cabeças, bastante complexo. Baarle-Hertog tem 22 enclaves em território holandês, enquanto Baarle-Nassau possui sete dentro do próprio território belga e outro além da fronteira.

No terreno, onde a porta de cada casa determina o país a que pertencem, os cidadãos belgas e holandeses estão habituados a viver sem a preocupação das fronteiras difusas dentro da União Europeia (UE). Mas a pandemia mudou tudo.

Em Baarle-Hertog, vinculada à província belga da Antuérpia, é obrigatório usar máscara em locais públicos, enquanto em Baarle-Nassau a sua utilização se limita aos transportes públicos, como acontece nos Países Baixos.

"As pessoas não sabem se devem usar uma máscara quando entram na minha loja", explica à AFP a holandesa Sylvia Reijbroek, cuja galeria de arte fica dos dois lados da fronteira, representada no chão por fitas brancas.

Contudo, a situação outrora cómica não parece tão agradável assim em plena pandemia. "Antes do coronavírus, não havia problemas com as fronteiras, mas agora é diferente", afirma a dona da galeria de arte.

Quando os clientes entram pelo lado belga, Sylvia explica que devem usar a máscara, antes de informar que podem tirar a peça depois de atravessar a fronteira, a poucos metros.

Duas políticas de saúde

Apesar das dezenas de marcas no chão nas duas localidades para indicar as fronteiras, "tudo funcionava muito bem, pois os moradores consideram ser membros de uma única comunidade", afirma Frans De Bont, autarca de Baarle-Hertog.

"Tudo mudou com o coronavírus. Ninguém sabe o que fazer", explica à AFP.

"Agora é 'você é holandês e tem as suas regras' e nós temos as regras belgas que são mais rígidas. É estranho", lamenta De Bont.