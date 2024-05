Os ataques do Governo de Israel surgem na sequência do anúncio por Espanha do reconhecimento do Estado da Palestina, que acontecerá formalmente a 28 de maio, próxima terça-feira.

José Manuel Albares reiterou que o reconhecimento do Estado da Palestina é legítimo, da mesma maneira que "o povo israelita tem direito a um Estado", e que está em linha não só com a solução dos dois Estados, como também com as resoluções das Nações Unidas para esse fim.

“Ninguém vai nos intimidar”, declarou José Manuel Albares, ao finalizar a reunião em Bruxelas.

O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros disse que o Governo ainda ia avaliar as alegações feitas pelo homólogo israelita, sem especificar se haverá ações diplomáticas de resposta, mas rematou que "assim que puder", vai ver assistir a um espetáculo de flamenco, alegando que é um tipo de arte que agrega e celebra a união.