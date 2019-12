Em comunicado, a empresa esclarece que, “em algumas linhas”, tal “equivale a quadruplicar a oferta”, para além de que “estarão em circulação as viaturas articuladas, as de maior capacidade”.

De acordo com a STCP, o reforço assenta “nos eixos principais de acesso ao centro da cidade do Porto, através da Rede da Madrugada, que nessa noite inicia mais cedo, pelas 21:00, em sobreposição com o serviço noturno, funcionando até cerca das 05:50 da madrugada do dia 01 de janeiro”.

A operação garante deslocações a todos os concelhos onde a STCP tem operação, ou seja, Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo.

“Para disponibilizar serviço direto a Gondomar, a Linha 800 (Bolhão-Gondomar) irá operar durante toda a madrugada”, acrescenta a empresa.

A STCP recorda ainda que as linhas que circulam na Avenida dos Aliados vão sofrer alterações nas paragens de término e início de viagem, devido aos “eventos de Passagem de Ano promovidos pela Câmara do Porto” naquele local.

Assim, passam a parar e iniciar viagem na Trindade as linhas 600, 3M e 4M, ao passo que na rua do Bolhão ficam as 502, 701, 702 e 5M.

Na rua Firmeza, terminam as Linhas 305, 401, 700, V94, 800, 801, 7M e 8M.

As linhas 500, 901, 906, 10M e 11M saem e terminam na Batalha, algo que acontece na rua Alexandre Herculano às linhas 400, 904 e 905.

Na Restauração, ficam as linhas 200, 501, 507, 601, 602, 1M, 12M e 13M.

A STCP nota que a Câmara do Porto “facilita a acessibilidade mais cómoda para os utilizadores do Andante, através dos preços especiais praticados no Park&Ride” do Campo Alegre, que faz a ligação com as linhas 200 e 1M.

O mesmo acontece com o Parque da Casa da Música, junto às paragens das linhas 201, 502, 501, 601, 507 e 13M.

No Parque do Estádio do Dragão, pode deixar o carro quem quiser usar as linhas 401, 700, 800, 801 e 7M.

Quanto ao Parque do Campo 24 de Agosto, fica próximo de paragens das linhas 305, 401, 8M, 700, 800, 801 e 7M.