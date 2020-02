O que parecia muito distante está a começar a parecer mais próximo. Itália é o país europeu que regista mais casos de infeção pelo novo coronavírus, tendo já anunciado a sexta morte no país devido à doença, esta segunda-feira.

Suspeita-se que o "paciente zero" seja um agricultor que esteve em Codogno e em outros centros na área de Lodi, apresentando sintomas de gripe — que afinal são sintomas de coronavírus. O homem, de 60 anos, está já internado.

Feitas as contas, há já mais de 200 casos da doença. Por isso, o medo começa a surgir, principalmente em Lombardia, Veneto, Emilia Romanha, Piemonte e Lácio. E várias medidas são tomadas na Bota, que começa a contagiar-se — passe a analogia — na zona do cano e ainda sem chegar à biqueira (e certamente com muita vontade de dar um pontapé no Covid-19).

As mudanças começam a fazer-se sentir:

Na cultura: A Feira do Livro Infantil de Bolonha, que reúne anualmente milhares de editores e autores de todo o mundo, foi adiada para maio por causa do surto de coronavírus em Itália, revelou hoje a organização;

O Vaticano decidiu cancelar algunos eventos em espaços fechados programados para os próximos dias, mas continuam as audiências gerais na Praça de São Pedro;

O presidente da Federação Italiana de Futebol pediu autorização ao governo para que o encontro da Liga Europa entre Inter de Milão e Ludogorets se realize à porta fechada, devido ao surto.

Mas o dia não se fez só de coronavírus (embora, por cá, continuemos também a olhar para os casos suspeitos que vêm de Milão, para a história do português contagiado no Japão e, a nível geral, se fale já na possibilidade de uma pandemia).

Olhemos, então, para outras notícias:

Uma condenação "assim-assim": O júri considerou Harvey Weinstein culpado de duas das cinco acusações que enfrentava — culpado por agressão sexual, mas absolvido de comportamento predatório. O ex-produtor de cinema enfrenta a possibilidade de uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Uma utilização diferente do cubo mágico: É uma Mona Lisa feita com quase 300 cubos de Rubik, também conhecidos como cubos mágicos, obra do artista Invader, e foi leiloada por 480.200 euros no domingo à noite. Este é um recorde mundial para a série de "quadros objetos" do artista francês.

Um guia para entender o novo Braga: Rúben Amorim disputou o primeiro jogo pelo SC Braga no início deste ano. Desde então, construiu uma nova identidade para os arsenalistas, baseada numa forma de jogar inovadora e que obteve resultados imediatos. O Tomás Albino Gomes explica como.

Antes de me despedir, deixo duas sugestões para amanhã, terça-feira de Carnaval:

1. Torres Vedras continua a viver mais dois dias de folia. As matrafonas e os cabeçudos estão nas ruas e vale a pena ver aquele que é o Carnaval "mais português de Portugal" (é o que dizem as gentes de lá e eu não posso duvidar, ou não fosse o meu concelho).

2. Se passar por lá mas não gostar da festividade, convido-o a sair da cidade para visitar dois locais que marcam a história da região: o Forte de S. Vicente, palco das Linhas de Torres, ou o Convento do Varatojo, que celebra este ano o seu 550.º aniversário.

De olhos postos no feriado que não é feriado mas que permite que alguns de nós fiquem por casa, eu sou a Alexandra Antunes e hoje o dia foi assim.