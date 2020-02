“Em algumas áreas são necessários grandes consumos de energia para cultivar as flores na escala exigida pelo consumidor, como é o caso de países com menos sol durante o ano e onde as flores são produzidas essencialmente em estufas, como os Países Baixos e Inglaterra, normalmente aquecidas pela combustão de gás natural que liberta grandes quantidades de CO2”, expõe a plataforma.

Porém, a ‘Tree Nations’ afirma que o aumento da distância da viagem do produtor até à florista não está necessariamente relacionada com um maior número de emissões.

Um estudo da Universidade de Cranfield “demonstrou que as rosas vendidas em Inglaterra e produzidas nos Países Baixos emitem seis vezes mais CO2 do que as que cresceram, por exemplo, no Quénia”.

“Apesar de a distância não ser muito grande, o custo das emissões de carbono é maior devido às estufas onde são produzidas”, conclui.

Voltando a insistir no dia dos namorados, a ‘Tree Nations’ refere que “demonstrar amor não tem de ser incompatível com cuidar do meio ambiente” e que “alternativas mais duradouras e ecológicas como a plantação de árvores em projetos de reflorestação são uma demonstração de amor simbólica - também pelo planeta”.

“Graças a plataformas de reflorestação como a ‘Tree-Nations’, que já plantou mais de 130.000 árvores desde dia 01 de janeiro deste ano, é muito fácil qualquer pessoa plantar uma árvore em diferentes partes do mundo. Ao passo que cada flor cortada pode emitir até 3 kg de CO2, uma árvore plantada tem a capacidade de limpar até 250 kg de CO2 durante a sua vida útil. Além disso, uma flor tem a duração de um par de semanas, já uma árvore pode durar tanto como uma relação. Ou talvez mais (…)”, adverte.

A ‘Tree-Nations’ é uma plataforma global de reflorestação, que utiliza o seu próprio software, incentivando pessoas ou empresas a participar em diferentes projetos de reflorestação por todo o mundo.

Fundada por Maxime Renaudin, a organização, com sede em Barcelona, tem mais de 80 projetos de reflorestação ativos. Desde a sua fundação, em 2006, mais de 130 mil cidadãos e 2.200 empresas plantaram cinco milhões de árvores através da plataforma da Tree-Nation.