Escusando comparações entre o Bloco de Esquerda e o PCP, António Costa começou este debate reconhecendo que "apesar de existirem divergências insanáveis" com o partido liderado por Jerónimo de Sousa, o balanço da legislatura é positivo. Sem querer "diminuir a exigência que o PCP colocou nesta relação", o líder do governo considera que há motivos para que ambos se sintam "honrados" pela posição conjunta assumida há quatro anos em que "tudo o que foi assinado foi cumprido e cuja dinâmica permitiu ir mais além" — nomeadamente ao nível das "atualizações extraordinárias das pensões, recuperação de alguma justiça para longuíssimas carreiras contributivas, passes sociais", enumerou.

À "honra" assumida por António Costa, Jerónimo de Sousa respondeu que prefere "valorizar o que é de valorizar", nomeadamente aquilo que se conseguiu "num quadro muito exigente": primeiro, "desbloquear uma solução institucional" e, depois, "encetar um processo de reposição de direitos e rendimentos, direitos, alguns deles, que muitos consideravam perdidos".

Já sobre aquilo que pode vir a ser um relacionamento futuro, o líder comunista recorre à gastronomia e ao humor: "confiança obviamente existe perante coisas concretas. Como dizia a minha mãe, a melhor prova do pudim é comê-lo".

Se Jerónimo de Sousa "chutou para canto" quanto a um possível entendimento entre PS e PCP numa futura legislatura, Costa não fez por menos: "em função dos resultados eleitorais veremos que condições existem". E deixou a farta: "O PS tem assumido por inteiro os resultados desta governação. Vejo que, designadamente o PCP, assume uma parte e designa as limitações. Nós temos orgulho de chegar ao fim de quatro anos e dizer que cumprimos tudo o que assumimos com os portugueses e os nossos parceiros parlamentares, e tudo o que assumimos com a União Europeia. E temos conseguido provar que estes compromissos não eram incompatíveis".

A resposta chegou mais tarde — "recuso-me a aceitar responsabilidades em matérias com as quais discordo" —, com Jerónimo de Sousa a preferir clarificar a estratégia do PCP nestas eleições: "Se hoje colocamos a necessidade do reforço do PCP, isso tem a ver com aquilo que foi alcançado e com o caminho que é necessário continuar a fazer".

Recusando a ideia de que o PCP perdeu com a "geringonça" — "o PCP neste processo teve uma intervenção de grande valor" — destaca que só o reforço do partido pode evitar que se ande para trás: "O António Costa já referiu que nós temos divergências de fundo, por exemplo em relação à legislação laboral. O PS convergiu connosco neste processo, mas sempre que houve dificuldades a opção era encostar ao PSD e CDS para fazer aprovar essa legislação. E é por isso a nossa preocupação em andar para trás e a importância do reforço do PCP".

Perante as críticas do líder comunista às alterações à legislação laboral, concretamente sobre o alargamento do período experimental, António Costa convidou Jerónimo de Sousa a "comparar o que é comparável".