“Quanto se encontram sob o efeito dessas drogas, ficam completamente alucinados, não conseguimos falar com eles. Houve semanas aqui complicadas, tivemos de chamar a polícia, queriam-nos bater. E não podemos fazer nada, a não ser esperar que o efeito passe”, lamentou.

A sede do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo está instalada no interior de um parque de estacionamento à entrada da cidade, onde também funciona a cantina social, que serve pequenos-almoços de segunda a sexta-feira e jantares todos os dias.

Três vezes por semana são também entregues cabazes de compras mensais a famílias carenciadas, num total de 600 agregados, muitos em risco iminente de se tornarem sem-abrigo.

“Temos alguns casos de sucesso ao nível da reintegração e isso tem a ver com o acompanhamento e o elo de confiança que se cria entre a instituição, os voluntários e os utentes”, disse Sílvia Ferreira, afirmando que o processo decorre por vezes durante anos e sempre com “altos e baixos”.

A coordenadora do CASA destaca que, ao contrário das famílias carenciadas, o fenómeno dos sem-abrigo na região autónoma ocorre apenas no Funchal, embora muitas dessas pessoas possam ser originárias de outras zonas.

Quando iniciou a atividade no arquipélago, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo fornecia refeições quentes e embaladas nos arredores do Mercado dos Lavradores, no centro da capital madeirense, estendendo depois a sua ação aos concelhos de Santa Cruz (zona leste) e Ponta do Sol (zona oeste) no apoio a famílias carenciadas.

Atualmente funciona com quatro funcionários assalariados – coordenadora, assistente social, motorista e empregada – e 380 voluntários, responsáveis pela recolha de excedentes alimentares em vários hotéis e pastelarias e respetiva distribuição pelos utentes.