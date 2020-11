Em entrevista à Antena 1, o primeiro-ministro, António Costa, frisou a importância de haver possibilidade de ir adaptando as medidas em causa, conforme a necessidade de combate à pandemia, referindo que, no limite, o estado de emergência dura "até ao fim da pandemia", mas não sempre com as mesmas medidas, que podem ser aplicadas a dias ou fases em específico.

“O fundamental deste estado de emergência não vai introduzir grandes alterações”, diz Costa explicando que o decreto foi pedido pelo Governo apenas para dar “segurança jurídica” a medidas como a proibição das deslocações entre concelhos ou em determinados períodos do dia, em alturas específicas.

Contudo, "não quer dizer que [todas] as medidas seja adotadas". Como exemplo, o primeiro-ministro refere que pode não acontecer a requisição de recursos aos privados e setor social — mas, se necessário, há a possibilidade de o fazer. Desta forma, Costa especifica que as medidas em causa podem não durar "permanentemente", mas "há cobertura jurídica para as aplicar".

O projeto de decreto do novo estado de emergência permite a restrição da liberdade de deslocação, "designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco" e "durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana", bem como a utilização pelas autoridades públicas de recursos, meios e estabelecimentos de saúde dos setores privado, social e cooperativo, "preferencialmente por acordo" e "mediante justa compensação", segundo referido ontem em nota da Presidência da República.

António Costa referiu ainda que o estado de emergência não aplica imediatamente as medidas em causa, mas sim cria a possibilidade de estas serem aplicadas. "Já o temos feito, ainda no fim-de-semana passado para evitar ajuntamentos no dia dos Finados", lembrou, anunciando que o Governo vai falar com os autarcas dos concelhos em situação mais complexa antes de serem decididas as medidas a aplicar, o que acontecerá amanhã, em Conselho de Ministros.

Questionado sobre o Natal e as medidas em causa, o primeiro-ministro escusou-se a responder, contanto apenas que já organizou o Natal com a família dividida, pela sua dimensão. "Não conseguimos estar todos na mesma casa, por isso vamos dividir-nos", garantiu.

Desta forma, António Costa lembrou que, para haver uma época festiva com alguma normalidade, é preciso haver "vontade comum" para controlar a pandemia. "O nosso Natal depende muito do que façamos hoje", acentuou.

"Nós não podemos viver esta pandemia como se nada acontecesse", refere Costa, referindo que "ao longo destes meses a evolução do conhecimento científico tem sido constante". No que diz respeito à vacina, o primeiro-ministro frisou que esta é realmente necessária, mas é preciso haver um processo rigoroso. "Eu adorava saber inventar vacinas, mas infelizmente não sei", apontou.