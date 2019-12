Porém, Biden conta com um amplo apoio entre a classe trabalhadora e eleitores negros. No entanto, as sondagens demonstram que é incapaz de chegar aos jovens eleitores — dos quais precisa se quer ser o escolhido para concorrer à presidência em 2020.

Todavia, esta não é a primeira vez que o ex-vice-presidente vira alvo de piadas por recorrer a referências consideradas antiquadas.

"Eu nunca ouvi [essa expressão] antes", respondeu uma estudante do ensino secundário ao Politico sobre esse slogan.

Contudo, essas referências também ancoram Biden a um passado às vezes idealizado que poderia atrair alguns eleitores democratas, especialmente em Iowa, onde aqueles com mais de 50 anos poderiam ter um peso decisivo na vitória.

Segundo o democrata, o autocarro no qual viajará durante oito dias recebeu "um bom nome" para vincar uma posição contra o presidente republicano Donald Trump.

"A razão pela qual é chamado No Malarkey é porque o outro [Trump] simplesmente mente", disse Biden no início da campanha em Council Bluffs, no sábado. E acrescentou: "A nossa identidade está em jogo e os nossos filhos estão a ouvir-nos".