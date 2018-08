Ao lado de um painel com a frase, em inglês, "Arafat começa aqui", alguns trabalhadores recolhiam garrafas vazias do chão.

Dezenas de fiéis, vestidos com túnicas brancas, iniciaram a caminhada no domingo à noite. Alguns acompanhavam parentes em cadeiras de rodas e muitos carregavam água para o longo trajeto.

Segundo a tradição muçulmana, foi no Monte Arafat que o profeta Maomé fez o sermão de despedida aos muçulmanos que o acompanharam na sua última peregrinação antes da morte.

Com as mãos para o alto, cada peregrino repetiu "Allahu Akbar" ("Deus é grande", em árabe) antes de declarar solenemente que "o único Deus é Alá".

Uma forte chuva atingiu a região de Meca no domingo à noite, mas não afetou a peregrinação, segundo as autoridades sauditas.

Nesta segunda-feira, muitos peregrinos protegiam-se do calor com guarda-chuvas.

Os fiéis têm consciência da dificuldade desta etapa essencial da peregrinação, que consiste em passar um dia com a temperatura acima de 40°C no Monte Arafat.

"Sabia que era difícil. Por este motivo, preparei-me antes praticando desporto. E preparei-me realmente para esta etapa. Se Deus quiser, resistiremos", declarou Saidu Bureima, um peregrino nigeriano.

Após a passagem pelo Monte Arafat, os peregrinos vão seguir para Mozdalifa para recolher pedras que serão usadas no apedrejamento das colunas que representam Satanás.

O hajj terminará oficialmente na terça-feira com a festa do sacrifício ("Aid Al Adha").

Os peregrinos vão ainda sacrificar um animal para recordar o sacrifício de Abraão, que segundo a tradição esteve a ponto de imolar o filho, mas no último momento o arcanjo Gabriel ordenou que o substituísse por um animal.

A peregrinação a Meca é um do cinco pilares do Islão que todos os fiéis devem cumprir pelo menos uma vez na vida se tiverem meios para isso.

Desde 1987, centenas de pessoas morreram em tumultos ou confrontos entre polícias sauditas e peregrinos iranianos, que criticam os Estados Unidos e Israel.

As autoridades sauditas proíbem qualquer manifestação de caráter político durante a peregrinação.

Em 2015, o hajj teve um final trágico, quando um tumulto provocou 2.300 mortes, incluindo centenas de iranianos.

Após um ano de boicote, os iranianos retornaram a Meca em 2017 e este ano 86.000 cidadãos do país devem participar na peregrinação. As autoridades sauditas informaram que quase 2,4 milhões de pessoas participam no hajj este ano.