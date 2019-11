O debate, no canal televisivo ITV às 20:00 locais (mesma hora em Lisboa), está previsto durar uma hora e será a estreia de Corbyn neste modelo, uma vez que Theresa May, a então líder do Partido Conservador, recusou enfrentar o líder trabalhista na campanha eleitoral para as legislativas de 2017.

Na opinião de Polly McKenzie, antiga assessora do antigo líder Liberal Democrata Nick Clegg, a tarefa está mais facilitada para o líder da oposição porque "a maioria das pessoas diz que ele vai perder, o que quer dizer que Boris tem mais a perder", disse à BBC Radio 4 na segunda-feira.

Uma sondagem tornada pública pela ITV dá ao partido Conservador 42% das intenções de voto, uma vantagem de 14% sobre o principal rival, o ‘Labour', que se fica pelos 28%, projetando uma vitória e uma possível maioria absoluta na Câmara dos Comuns para Boris Johnson.

A líder dos Lib Dems, Jo Swinson, tinha esperança de poder participar e o partido pediu a intervenção da Justiça, alegando falta de imparcialidade porque tanto Corbyn como Johnson são eurocéticos, mas os juízes do Tribunal Superior [High Court] recusaram intervir na programação televisiva da ITV.

Nas próximas semanas estão previstos mais debates, incluindo uma edição especial do programa 'Question Time' na BBC, que coloca semanalmente políticos, jornalistas e ativistas perante uma audiência de cidadãos, e que na sexta-feira vão ter oportunidade de questionar diretamente Boris Johnson, Jeremy Corbyn, Jo Swinson e a líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP), Nicola Sturgeon.

O canal Sky News propôs um debate para 28 de novembro a três, entre Johnson, Corbyn e Jo Swinson, mas até agora só Swinson aceitou, e a estação pública britânica também tem planeado um frente a frente entre Johnson e Corbyn a 6 de dezembro, seis dias antes das eleições.

A BBC vai realizar mais uma série de debates a nível regional, no País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia e programas especiais com líderes de partidos de menor dimensão, como os Verdes e o Partido do Brexit.

Reino Unido só se estreou nos debates televisivos em 2010