Os vidros partidos, espalhados no chão, com o reflexo da luz da lua, batizaram a noite de ‘Kristallnacht’, por causa do brilho dos cristais.

Para assinalar a data, a chanceler Angela Merkel vai visitar a maior sinagoga de Berlim, no bairro de Prenzlauer Berg, às 10:00 (09:00 em Lisboa), acompanhada do Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, onde discursará.

No mesmo dia assinalam-se, entre outros factos históricos, a queda do muro de Berlim (09 de novembro de 1989) ou a instauração da República (09 de novembro de 1918), mas não é feriado na Alemanha, nem estão previstas celebrações oficiais, devido à memória da “Noite de Cristal”.

O motivo para a violência de há 80 anos foi o assassínio de um diplomata alemão, em Paris, Ernst vom Rath, por um jovem judeu, de ascendência polaca, nascido na Alemanha.

Herschel Grynszpan queria vingar a família, expulsa da Alemanha no final de outubro, juntamente com outros 12 mil polacos.

Durante a “Noite de Cristal”, há 80 anos, quase uma centena de judeus foram espancados até à morte nas ruas e mais de 20 mil encaminhados para campos de concentração.