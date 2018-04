A organização do North Music Festival fechou hoje o cartaz principal da segunda edição do evento, que se realiza na Alfândega do Porto, depois da estreia em Guimarães, com o anúncio da presença de Mão Morta.

"Quisemos uma banda do Norte, uma banda de culto", disse Jorge Veloso da organização, lembrando que o disco "Mutantes S21" completou 25 anos em 2017. Na conferência de imprensa que serviu para anunciar o cartaz oficial do North Music Festival, que se realizará nos dias 25 e 26 de maio, Jorge Veloso disse que procuraram "dar valor a uma banda nortenha". Além da banda bracarense, foram também anunciados a dupla Ermo, Xinobi, DJ Ride e os DJ Rich & Mendes que se juntam aos nomes que já tinham sido confirmados: Gogol Bordello, Guano Apes, Linda Martini, Da Chick, The Prodigy, Slow J e First Breath After Coma. Na conferência de imprensa, realizada na biblioteca da Alfândega, a organização revelou que a escolha do Porto para o evento é justificada pela "massa crítica", "poder de compra" e "vontade dos patrocinadores" que existe na cidade. Questionado sobre as expectativas de público, Jorge Veloso recusou adiantar números e considerou que "pode dar azar". "Tenho a minha expectativa, mas vou guardá-la para mim", disse. O cartaz do palco principal está fechado e o festival vai contar também com espaços de restauração e ainda um espaço de jogos e exibição de filmes, podendo este último ser "um espaço para famílias", disse Jorge Veloso. Relativamente ao local de futuras edições, Jorge Veloso falou da possibilidade de realizar o festival fora de Portugal, o que esteve para acontecer nesta edição. "O festival esteve para ser feito na Galiza e podia ser porque seria na mesma no Norte", afirmou, acrescentando que nada invalida que o evento venha a ser realizado noutro sítio. O organizador concluiu, contudo, que "os dados estão a ser muito positivos e o Porto precisa de um festival destes". Possíveis condicionamentos provocados por condições climatéricas não preocupam a organização que acredita que alguns públicos não se importem de assistir aos concertos à chuva. O palco principal vai estar localizado na zona exterior da Alfândega. O North Music Festival é organizado pela Vibes & Beats, empresa de eventos criada por Jorge Veloso, e a primeira edição realizou-se no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, nos dias 02 e 03 de junho de 2017. Os bilhetes da edição deste ano têm o custo de 35 euros para um dia e de 59 euros o passe para os dois dias.