As notas dos alunos tem vindo a subir, mas esta tendência acentuou ainda mais a partir de 2020/2021, de acordo com os dados apresentados esta quarta-feira num artigo do jornal Público.

"A percentagem de estudantes com uma classificação final negativa a Matemática, no 5.º ano de escolaridade, desceu no período em análise de 23% para 13% e a Português passou de 16% para 6%. No 7.º ano de escolaridade diminuiu de 33% para 21% a Matemática e desceu de 22% para 10% em Português", lê-se na peça.

O jornal falou com alguns professores sobre esta realidade e alguns acreditam que a mudança no sistema de trabalho dos professores foi essencial.

“A melhoria nos resultados começa a surgir com as Aprendizagens Essenciais (AE) da disciplina de Matemática, que vigoraram a partir do ano lectivo de 2018/19 até 2021/22”, frisa o presidente da Associação de Professores de Matemática (APM), Joaquim Pinto, referindo-se à simplificação dos currículos através das AE operada pelo Governo, elogiando também um novo espírito de trabalho dos docentes desde a pandemia. "Nunca se uniram tanto para aprender em conjunto. Esta aprendizagem, muitas vezes informal, reflecte-se na prática dos professores e na aprendizagem dos alunos.”.