Cerca de 200 milhões de "tokens" (unidades) da moeda digital foram colocados no mercado desde sexta-feira. Outros 800 milhões de tokens restantes serão emitidos ao longo de três anos e destinados integralmente a Trump e aos seus sócios neste projeto.

Por volta das 22 horas de domingo, a "Trump", nome da nova moeda eletrónica, valia cerca de 45 dólares por unidade, o que elevava a sua capitalização a 9 mil milhões de dólares.

A esse preço, os 800 milhões de tokens que serão destinados a Trump têm um valor estimado de 34 mil milhões de dólares, o que colocaria a fortuna do republicano, que será empossado como presidente na segunda-feira, entre as 20 maiores dos Estados Unidos.

Atualmente, sem considerar este novo ganho inesperado, o site da revista Forbes estima a riqueza de Trump em 6,7 mil milhões de dólares.

Com exceção das "stablecoins", moedas digitais respaldadas por moedas tradicionais como o dólar, as criptomoedas costumam ter valorizações extremamente voláteis, e não é raro que os seus preços disparem, especialmente no caso das "meme coins".

A Trump, por exemplo, chegou a atingir 75 dólares antes de recuar.

O futuro chefe de Estado apresentou esta nova moeda digital como uma "meme coin", ou seja, uma criptomoeda projetada para capitalizar o entusiasmo popular em torno de uma personalidade, movimento ou fenómeno viral na internet.

Esse tipo de moeda carece de utilidade económica ou transacional e geralmente é identificado como um ativo puramente especulativo.

Neste domingo, a futura primeira-dama, Melania Trump, também lançou a sua própria moeda digital, batizada de "Melania".

Inicialmente ao contrário das criptomoedas, Trump mudou radicalmente a sua postura durante a sua recente campanha presidencial, chegando ao ponto de as defender.

Prometeu fomentar o desenvolvimento deste setor, principalmente através da redução da regulamentação.

Antes da criação da sua própria moeda digital, empresários ligados a Trump lançaram, em meados de outubro, uma plataforma de criptomoedas chamada World Liberty Financial.