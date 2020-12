João Ataíde, inspetor coordenador no Gabinete de Inspeção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), demitiu-se do cargo na noite desta terça-feira após as declarações de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, na Assembleia da Republica, sobre a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, a 12 de março. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias.

O governante explicou que o coordenador e outros 12 inspetores estariam a ser investigados num processo disciplinar porque Ataíde enviou, cinco dias após o homicídio de Homeniuk, um relatório em que dava conta que o visionamento das imagens de videovigilância não revelava "qualquer indício de agressões e maus tratos".

Com esta saída, são já quatro as demissões no SEF na sequência da morte do cidadão ucraniano, incluindo Cristina Gatões. Além da diretora Nacional, também saíram o diretor e o subdiretor daquele órgão no aeroporto de Lisboa.