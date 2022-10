Em comunicado hoje divulgado na sua conta Twitter, o organismo para o nuclear da ONU esclarece que diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, “confirmou que foi concluída a primeira rotação” desta missão na Ucrânia.

“Uma nova equipa reforçada com peritos em segurança e controlo da AIEA encontra-se na central” e prosseguirá a “indispensável missão”, acrescenta o texto.

Os quatro peritos que agora substituem os dois funcionários que estavam na central desde o início de setembro “apoiarão a zona de proteção da segurança nuclear” em torno da central de Zaporijia, que Grossi pretende confirmar durante as próximas reuniões com Moscovo e Kiev.

A AIEA tem alertado desde há vários meses sobre o perigo de um acidente nuclear nestas instalações, pelo facto de a central se encontrar numa zona de guerra e ser alvo de numerosas explosões e bombardeamentos.

O exército russo ocupou a central no início de março passado. Considerada a maior instalação do género na Europa, com seis reatores nucleares VVER-1000, não está a produzir energia elétrica desde 11 de setembro.

Na quarta-feira, o Presidente russo Vladimir Putin anunciou a nacionalização da central nuclear, que até ao momento continua a ser operada por funcionários e trabalhadores ucranianos.

Ao ser questionado na quinta-feira sobre a nacionalização da central por parte da Rússia, o diretor-geral disse ser um tema relacionado “com o direito internacional” e um “assunto complexo”.

Após sublinhar que as anexações “não se aceitam pelo direito internacional, nem pela Carta das Nações Unidas nem por outros instrumentos, Grossi concluiu que “a nossa posição é que é esta instalação é uma instalação ucraniana”, e escusou-se a comentar a atual situação militar no terreno, apenas desejando “que a guerra termine”.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas — mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,5 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa — justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia – foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.