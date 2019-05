A linha 128 servirá toda a área empresarial situada à margem da Via Norte, nomeadamente os mais de oito mil trabalhadores da EFACEC, do Super Bock Group e das empresas localizadas na Lionesa, para além dos habitantes daquela parte do concelho, os quais não têm atualmente qualquer alternativa ao uso de transporte individual, explicou o vereador dos Transportes e da Mobilidade da Câmara Municipal de Matosinhos, José Pedro Rodrigues.

Há mais de 20 anos que esta linha estava desativada, frisou, acrescentando que a partir de hoje as pessoas ganham uma alternativa que era “tão necessária” ao uso do carro.

A operação contará com 35 viagens diárias nos dias úteis, com uma frequência de 30 minutos, sendo as principais estruturas empresariais da zona servidas por paragens nas imediações, a poente e nascente da Via Norte, explicou.

José Pedro Rodrigues frisou que a linha estará integrada no sistema Andante, permitindo, assim, beneficiar de todas as condições do passe único.