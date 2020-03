A escola de Economia e Gestão, em Carcavelos (Oeiras), comunicou hoje à comunidade estudantil e aos docentes que as aulas das licenciaturas e mestrados vão ser lecionadas em formato ‘online’ a partir de segunda-feira, nos horários habituais, e por tempo indeterminado.

Apesar de suspender as aulas presenciais, a direção não vai encerrar, para já, as instalações do campus, mas vai limitar a entrada aos membros da comunidade.

A Nova SBE junta-se agora à lista de estabelecimento de ensino superior que suspendeu as atividades letivas presenciais, como medida preventiva do novo coronavírus, em que se incluem as universidades de Lisboa, Minho, Coimbra e outras universidades privadas.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.