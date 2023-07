Anunciadas na passada terça-feira através de um comunicado emitido pelo Ministério das Finanças, a Taxa de Carbono reduz o desconto, deixando a parcela do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) inalterada.

A par do que aconteceu no início do mês passado, foi dado mais um passo no descongelamento da taxa de carbono. Desta vez, foi atualizada em dois cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina. Valores que acabam por diminuir o valor do desconto aplicado.

Desta forma, durante o mês de julho, e tendo em conta todas as medidas fiscais relativas ao preço dos combustíveis, “a redução da carga fiscal será de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 27 cêntimos por litro de gasolina em julho“.